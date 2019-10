‘Er zitten iedere week zoveel mensen op de tribune, dat zie je in België niet’

De Keuken Kampioen Divisie geldt al decennialang als kraamkamer voor binnen- en buitenlandse talenten en ook dit seizoen lopen er op het tweede niveau weer veel voetballers met potentie rond. Voetbalzone, de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie, licht om de twee weken een van deze talenten uit, met deze keer aandacht voor Jenthe Mertens, de Belgische vleugelverdediger die razendsnel zijn plaats heeft gevonden bij Go Ahead Eagles.

Door Chris Meijer

De laatste dagen van augustus verliepen voor Jenthe Mertens enigszins hectisch. Twee weken voor het verstrijken van de transferdeadline kreeg de twintigjarige vleugelverdediger te horen van de interesse van Go Ahead Eagles. “Je weet hoe dat gaat: er zijn dan allerlei mensen mee bezig en dan hoor je als speler even niets. Een paar dagen voor de deadline hoorde ik dat het in orde zou komen”, glimlacht Mertens. Op de laatste dag van de transferwindow zette hij in Deventer zijn handtekening onder een eenjarig contract, met een optie voor nog een seizoen. Op dat moment had Mertens al vernomen dat hij drie dagen later weleens een basisplaats zou kunnen hebben in de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zo geschiedde en terwijl de inkt op zijn contract amper opgedroogd was, maakte hij als basisspeler zijn debuut voor Go Ahead Eagles. “Het is snel gegaan, maar zo werkt het nu eenmaal in het voetbal. Van de een op de andere dag kan iets totaal anders zijn. Je weet dat als je de mogelijkheid hebt om naar een andere club te gaan, alles tegen het einde van de transferwindow heel snel kan gaan. Daar moet je op voorbereid zijn. Dat was ik wel, daardoor was het voor mij niet hectisch. Ik had de voorbereiding bij OH Leuven gewoon meegedraaid, was fit en daardoor klaar om er direct te staan.”

Mertens vecht in zijn eerste wedstrijd voor Go Ahead Eagles een duel uit met Ahmad Mendes Moreira van Excelsior.

Mertens liet direct een goede indruk achter, getuige het feit dat hij niet meer uit de basiself is verdwenen. De vleugelverdediger miste sinds zijn komst geen minuut en speelde tot dusver acht wedstrijden voor Go Ahead Eagles, momenteel de nummer zeven van de Keuken Kampioen Divisie. “Er is me wel gezegd voor de overstap dat de mogelijkheid erin zat dat ik meteen ging spelen. Dat weet je nooit zeker, tot de trainer zegt dat je daadwerkelijk gaat spelen. Ik ben iedere week een beetje meer tevreden, ik merk dat er steeds meer automatismen in komen”, legt Mertens uit. Hij vond dus razendsnel zijn plaats bij Go Ahead Eagles, al waren de Nederlandse velden geen onbekend terrein voor hem. Mertens spendeerde vijf jaar in de jeugdopleiding van MVV Maastricht. “MVV was twintig minuten vanaf mijn huis, ze hadden op dat moment een samenwerking met Genk. In de jeugd lag die overstap voor de hand, omdat veel jongens die bij Genk weggingen bij MVV terechtkwamen.”

“Ook al is Maastricht hier niet naast de deur, ik was wel bekend met de Hollandse mentaliteit en die ligt mij ook wel. Recht voor zijn raap zijn, niet teveel rond de pot draaien en zeggen wat je denkt. Ik denk dat de Nederlandse voetbalstijl ook wel bij mij past. Je ziet hier meer resultaten die je in België niet ziet, er worden meer doelpunten gemaakt. Het voetbal is meer open en vrijer, dat ligt mij wel”, vervolgt hij. Dat Mertens MVV achter zich liet, had te maken met het feit dat de Limburgse club, zoals hij het zelf noemt, in financieel opzicht in de ‘slechte papieren’ zat. Hij verruilde Maastricht voor een dienstverband bij Oud-Heverlee Leuven en maakte daar op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de hoofdmacht. In de voorbije twee seizoenen kwam Mertens tot achttien optredens voor OHL, dat uitkomt op het tweede niveau van het Belgische voetbal. Voorafgaand aan deze jaargang achtte Mertens zichzelf echter klaar voor een basisplaats in een eerste elftal en in Leuven ontbrak dat perspectief.

“De afgelopen jaren was het een komen en gaan van spelers bij Leuven, al is dat bij heel veel clubs het geval. Ze werken samen met Leicester City, er zijn een aantal huurlingen gepasseerd. Als voetballer heb je daar toch geen controle over, dus dat moet je gewoon accepteren. In België zat ik altijd bij de selectie, ik speelde geregeld als invaller. Maar het is toch anders als je basisspeler bent, want dan kan je iedere week leren uit momenten die je op de training niet kan leren. Een training is altijd anders dan een wedstrijd.” Toen Go Ahead Eagles zich eenmaal concreet in Leuven meldde, was Mertens al snel overtuigd van een overstap naar Deventer. Positieve berichtjes van Sam Hendriks, voormalig spits van Go Ahead Eagles en sinds 2018 speler van OH Leuven, en keeperstrainer Harmen Kuperus trokken hem definitief over de streep. “Harmen heeft me enorm geholpen om hier te integreren. Go Ahead is een hele mooie club, die in België ook hoog aangeschreven staat. Als er in België over de Keuken Kampioen Divisie gesproken wordt, is Go Ahead absoluut een ploeg die ter sprake komt. Het is een club met een geweldige achterban, er zitten iedere wedstrijd acht à negenduizend mensen op de tribune en dat zie je op het tweede niveau in België niet. Zelfs in de Eerste Klasse zijn er buiten de top zeven niet veel clubs die zoveel supporters hebben.”

Maecky Fred Ngombo, Richard van der Venne en Mertens vieren een doelpunt in de wedstrijd tussen TOP Oss en Go Ahead Eagles (1-2).

Mertens wijst tevens op het verschil tussen de Keuken Kampioen Divisie en de Belgische Eerste Klasse B. “In België is de Eerste Klasse B eigenlijk een hele bizarre competitie, omdat je maar acht ploegen hebt. Je speelt vier keer tegen elkaar, dus alle ploegen kennen elkaar door en door. Het is niet zo’n interessante competitie. Het verschil met de Keuken Kampioen Divisie is vrij groot, want je komt hier zoveel verschillende ploegen tegen. Ik heb geen tijd gehad om te twijfelen, maar daar was ook eigenlijk geen reden toe”, vertelt Mertens. Hij beaamt dat de Belgische competitie in fysiek opzicht wel een stapje zwaarder is. “Maar ik ben een type speler die daar wel van houd, die wel een duel wil aangaan en een tegenstander volledig wil uitschakelen. Ik heb er geen problemen mee gehad en het helpt me in Nederland, omdat duels overal belangrijk zijn. Als je persoonlijke duels wint, ben je al een heel eind op weg in een wedstrijd. Op de training durf ik misschien iets meer een duel aan te gaan dan anderen, omdat ik in België gewend was dat ik zelfs op de trainingen van spitsen ellebogen kreeg. Dan moet je wel je mannetje staan, dat zit erin. Op de training wordt dat ook gewaardeerd.”

“De filosofie is soms wel anders dan in België. Niet beter of slechter, maar anders. Ik wist wel wat ik kon verwachten. Als je alleen in België gespeeld hebt en de overstap maakt naar Nederland, is het niet makkelijk. Al is de voetbaltaal overal hetzelfde. Zelfs als je naar China gaat en de taal totaal niet spreekt, gaat het er op het veld hetzelfde aan toe. Dat mag geen probleem zijn. Het kan wel een struggle zijn, maar geen probleem”, zo klinkt het vervolgens nuchter. Mertens beaamt dat het voor hem een doel is dat Go Ahead aan het einde van het seizoen de optie in zijn contract licht. “Maar eigenlijk zou ik dat niet zo noemen. Het komt door goed te spelen, dus we zullen zien wat de club doet. Ik wil het week voor week bekijken en dan komt de rest vanzelf, als het zo blijft doorgaan.” Het échte doel van zowel Mertens als Go Ahead is duidelijk: promoveren naar de Eredivisie. “We hebben een ploeg met kwaliteiten om bovenin mee te doen en zijn hopelijk aan een opmars bezig. Dat zijn ook de ambities van de club en die komen overeen met mijn eigen ambities.”

Naam: Jenthe Mertens

Geboortedatum: 18 oktober 1999

Club: Go Ahead Eagles

Positie: rechtsback

Sterke punten: duelkracht, snelheid, aanvallende kwaliteiten

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.