‘La Masia-speler’ Frenkie de Jong imponeert: ‘Hij vraagt veel van zichzelf’

Frenkie de Jong maakte afgelopen zomer de overstap van Ajax naar Barcelona en de middenvelder heeft weinig moeite gehad om zich aan te passen bij zijn nieuwe club. Sport bericht maandag dat de Oranje-international zijn medespelers en coaches niet alleen imponeert met zijn prestaties op het veld. De manier waarop De Jong zich voorbereidt op wedstrijden en zijn professionaliteit buiten de lijnen zou er inmiddels voor hebben gezorgd dat collega’s en de technische staf ‘perplex staan’.

De Jong zou trainer Ernesto Valverde en diens assistenten bij zijn binnenkomst al hebben verbaasd met zijn kennis over de speelstijl en tactieken, waardoor hij zich vanaf de eerste minuut goed aan heeft kunnen passen. ‘Hij zag er meteen uit als een voetballer die was opgeleid op La Masia (het befaamde jeugdcomplex van de club, red.)’, schrijft Sport over de entree van De Jong in het Camp Nou. De middenvelder onderhoudt daarnaast een goede relatie met de videoanalisten rondom het eerste elftal en bereidt zich minutieus voor op elke volgende tegenstander.

Ten Hag: 'Spelers van niveau Frenkie de Jong worden niet vaak geboren'

Voor wedstrijden ontvangt hij alle informatie die Barcelona tot zijn beschikking heeft om zo vast het verloop van het duel voor zich te kunnen zien en daarop in te spelen. “Hij is nooit tevreden met wat hij doet. Hij is een geboren perfectionist en hij vraagt veel van zichzelf. De manier waarop hij zijn werk doet en voetbal begrijpt is speciaal”, wordt een van de analisten geciteerd.

“Hij is overal op voorbereid. De snelheid die hij zijn passes meegeeft is ook indrukwekkend, aangezien zijn efficiëntie op bijna honderd procent ligt. Hij heeft het aangeboren talent om de bal met een ongelooflijke precisie te spelen. Zodra hij de bal ontvangt, weet hij al waar hij hem naartoe gaat spelen”, sluit de analist af. De 22-jarige De Jong speelde vooralsnog twaalf wedstrijden in het blaugrana, waarin hij eenmaal wist te scoren. De eerstvolgende wedstrijd van Barcelona staat dinsdagavond op het programma, als Real Valladolid in competitieverband op bezoek komt.