Southampton schenkt salaris aan goed doel na ontluisterende 0-9 nederlaag

Spelers en trainers van Southampton schenken hun salaris van vorige week vrijdag aan een goed doel, zo melden the Saints via de officiële kanalen. De huidige nummer achttien in de Premier League is tot deze beslissing gekomen na de ontluisterende 0-9 nederlaag tegen Leicester City van vrijdagavond, de grootste verliesbeurt in de clubgeschiedenis. De spelersgroep van de Zuid-Engelse club is als boetedoening het hele weekeinde bezig geweest met verschillende supportersevenementen.

Het was tevens de grootste zege van een uitspelende club in de 131-jarige historie van de hoogste afdeling in het Engelse voetbal. Ayoze Pérez en Jamie Vardy produceerden een hattrick in Southampton, terwijl ook Youri Tielemans, Ben Chilwell en James Maddison trefzeker waren. De wanvertoning heeft de positie van manager Ralph Hasenhüttl geen goed gedaan, al blijft de oefenmeester uit Oostenrijk strijdvaardig.

"Wij hebben weinig te melden na wat er is gebeurd. Die tijd is geweest", liet Hasenhüttl na de zware nederlaag tegen Leicester optekenen in de Engelse media. "Wij zijn nu alleen maar met Manchester City bezig. Daar moet al onze energie naar toegaan. Dat zijn we onze supporters ook schuldig." Aanvoerder Pierre-Emile Höjbjerg kwam met excuses richting de Southampton-fans. "Ik kan alleen maar 'sorry' zeggen en mijn oprechte excuses aanbieden. Dit is het meest beschamende moment uit mijn hele loopbaan."

Het wordt er waarschijnlijk niet makkelijker op voor Southampton, want de laagvlieger in de Premier League staat deze week tweemaal tegenover Manchester City. Dinsdag staat het duel in de vierde ronde van de EFL Cup op het programma, terwijl zaterdag de ontmoeting in competitieverband volgt. Beide wedstrijden worden afgewerkt in het Etihad Stadium van de regerend landskampioen uit Manchester.