Oranje Onder-17 krijgt ‘klap op de kin’: ‘Te veel spelers waren er niet’

Oranje is op een bijzonder teleurstellende wijze begonnen aan het WK Onder-17 in Brazilië. Japan was in de openingswedstrijd met 0-3 te sterk voor de regerend Europees kampioen. “Dit hadden we niet verwacht”, zo reageert bondscoach Peter van der Veen op de officiële website van de KNVB op de nederlaag tegen de regerend kampioen van Azië.

“Het is altijd belangrijk om in de eerste wedstrijd een resultaat te halen, maar dat is niet gebeurd. Dit is een klap op je kin, maar we zijn nog niet knock-out”, stelt de keuzeheer. “Ik vond dat te veel spelers er niet waren. Een of twee kun je nog opvangen met de rest, maar als daar er te veel van zijn, wordt het heel lastig. En ik moet zeggen, Japan had zich fantastisch voorbereid op ons. We kwamen niet in onze kracht en zij wel.”

Oranje verloor door doelpunten van Yamato Wakatsuki (tweemaal) en Jun Nishikawa. Japan speelde iets anders dan de Nederlanders vooraf hadden gedacht, maar daar wil Van der Veen zich niet achter verschuilen. “We hebben ze voorbereid op 4-4-2 plat, nou dat was het. Ik vond dat zij gewoon veel scherper begonnen en veel scherper waren in de duels. Als je te veel duels verliest en je bent daarbij ook nog eens slordig aan de bal, dan ga je zo'n wedstrijd niet winnen.”

Voor de formatie van Van der Veen wacht nu komende woensdag een ontmoeting met Senegal, dat in zijn eerste groepsduel afrekende met de Verenigde Staten (1-4). “We moeten deze wedstrijd snel vergeten. We staan samen met Amerika op nul punten dus je zult een resultaat moeten halen woensdag. Daar gaan nu alle pijlen op.”