De Boer in favorietenrol gedrukt: ‘We worden al het hele jaar onderschat’

New York City FC eindigde het reguliere Major League Soccer-seizoen met een voorsprong van zes punten weliswaar als de nummer een van de Eastern Conference, maar de voormalige werkgever van onder meer David Villa, Andrea Pirlo en Frank Lampard zal niet de kans krijgen om voor het Amerikaanse landskampioenschap te spelen. Toronto FC bleek afgelopen week in de halve finales van de Eastern Conference namelijk te sterk voor de favoriet en mag het daarom in de nacht van woensdag op donderdag, Nederlandse tijd, opnemen tegen het Atlanta United van Frank de Boer voor een plekje in de finale van de MLS Cup.

Door Robin Bruggeman

Dat Toronto, de kampioen van 2017, in de halve finales af wist te rekenen met NYCFC kwam in de Verenigde Staten als een kleine verrassing. De Canadezen betalen met een salarishuis van bijna twintig miljoen euro weliswaar de hoogste lonen van alle clubs in de MLS, maar grepen vorig seizoen, het jaar nadat de titel werd gewonnen, helemaal naast deelname aan de play-offs. The Reds namen begin dit jaar bovendien afscheid van sterspeler Sebastian Giovinco en een vierde plek in het reguliere seizoen achter NYCFC, Atlanta en Philadelphia Union bezorgde Toronto bij de start van de play-offs niet bepaald een favorietenrol.

Ondanks de mindere resultaten van afgelopen seizoen en het vertrek van Giovinco naar het Saoedische Al-Hilal bleef Toronto in het reguliere seizoen een team om rekening mee te houden. Met Michael Bradley en Jozy Altidore heeft de club na Zlatan Ibrahimovic de twee bestbetaalde spelers uit de Amerikaanse competitie op de loonlijst staan en de twee Amerikanen zijn gepokt en gemazeld in het type voetbal dat in de MLS wordt gespeeld. Als opvolger van Giovinco werd Alejandro Pozuelo overgenomen van Racing Genk en de Spanjaard betaalde zijn, relatief bescheiden, jaarsalaris van bijna 3,5 miljoen euro dubbel en dwars uit door in het reguliere seizoen twaalf doelpunten en twaalf assists voor zijn rekening te nemen. In de met 1-2 gewonnen play-off-kraker tegen NYCFC maakte hij allebei de doelpunten van Toronto, waarmee hij zijn ploeg hoogstpersoonlijk een plekje in de Conference Finals bezorgde.

Alejandro Pozuelo is dit seizoen de smaakmaker bij Toronto FC

Verrassende uitblinkers

“Hij was geweldig. Hij hield de bal vast, betrok anderen in het spel. Hij bewoog goed, hij ging het gevecht aan. Hij droeg ook verdedigend zijn steentje bij”, was coach Greg Vanney lovend over Pozuelo, die vanwege een blessure bij Altidore wat verder naar voren speelde dan hij normaal doet. Naast de grote namen van ex-AZ-spits Altidore, voormalig sc Heerenveen-middenvelder Bradley en Pozuelo trekt met Richie Laryea ook een speler die zich aan de andere kant van het salarisspectrum bevindt de aandacht bij Toronto. De in de Canadese miljoenenstad geboren rechtsback is met een jaarloon van vijftig duizend euro de minst betaalde speler in de selectie, maar op het veld is hier weinig van te merken. De international van Canada was in het reguliere seizoen met vier assists al een belangrijke speler en heeft in de play-offs met een doelpunt tegen het DC United van Wayne Rooney en een assist tegen NYCFC inmiddels ook als invaller zijn waarde bewezen. “De manier waarop hij met de bal beweegt, tegenstanders op het verkeerde been zet en tegenstanders voorbijgaat is speciaal”, was aanvoerder Bradley afgelopen week lovend over Laryea. “En hij blijft belangrijke dingen voor ons doen, of het nou als invaller of als basisspeler is. Ik ben zo blij voor hem en zo trots op hem.”

Een volgende trip naar de Conference Finals vormt een nieuw succes voor het in 2005 door het Maple Leaf Sports & Entertainment opgerichte Toronto FC. Het bedrijf, dat verder eigenaar is van onder meer ijshockeyclub Toronto Maple Leafs en regerend NBA-kampioen Toronto Raptors, betaalde destijds negen miljoen euro voor de rechten om een voetbalclub op te richten in de Canadese stad en stuwde Toronto FC daarna omhoog in de vaart der volkeren. In de eerste jaren bleven de successen nog uit en ook de aanstelling van Aron Winter als hoofdtrainer in 2011, met het doel om de ‘Ajax-speelstijl’ in te slijpen in Toronto, bracht niet de gewenste resultaten. In 2015 volgde echter de eerste deelname aan de play-offs en een jaar later stootte de club zelfs door tot de finale van de MLS Cup, waarin Seattle Sounders na het nemen van strafschoppen uiteindelijk te sterk bleef. Een jaar later volgde een nieuwe trip naar de finale om het Amerikaanse landskampioenschap en ditmaal rekende Toronto dankzij doelpunten van Altidore en, de begin dit jaar eveneens vertrokken, Victor Vázquez wel af met Seattle.

Mogelijke derde finale in vier jaar

Na het fiasco van afgelopen seizoen is regerend landskampioen Atlanta nu de laatste horde die een derde trip in vier jaar tijd naar de finale om de MLS Cup in de weg staat voor Toronto. De Boer kende een moeizame start bij the Five Stripes, maar aan de hand van topschutter Josef Martínez eindigde Atlanta het reguliere seizoen uiteindelijk op een tweede plaats achter NYCFC. De club uit Georgia rekende in de eerste ronde van de play-offs af met New England Revolution en vorige week werd ook een einde gemaakt aan het seizoen van Philadelphia Union. Met Toronto treft Atlanta nu een tegenstander waartegen het tijdens het reguliere seizoen een wedstrijd won en een wedstrijd verloor. In mei won de ploeg van De Boer in het eigen Mercedes-Benz Stadium met 2-0, waarna de uitwedstrijd in Canada eind juni met 3-2 uitliep op een nederlaag. Laryea en Pozuelo speelden tijdens dat treffen op eigen veld een hoofdrol doordat de Spanjaard in de blessuretijd vanaf de penaltystip voor de winnende goal tekende dankzij een door de rechtsback verdiende strafschop.

Atlanta United won in het reguliere seizoen de thuiswedstrijd tegen Toronto FC, maar verloor de uitwedstrijd in Canada

Met centrale verdediger Omar González en Altidore ontbraken in de afgelopen play-off-wedstrijden twee belangrijke spelers aan de kant van Toronto, maar trainer Vanney is optimistisch dat González er in ieder geval bij zal zijn in Atlanta. Altidore is nog een twijfelgeval voor de Eastern Conference Finals: “We hebben nog een paar dagen om te kijken hoe het gaat, dus hopelijk is hij erbij. Ik weet niet in welke mate ik dan een beroep op hem zou kunnen doen. We moeten dat gaan bekijken, maar we hopen dat hij beschikbaar is voor een basisplaats of als invaller”, liet hij op een perspraatje optekenen over zijn spits. Vanney wil verder niet te veel waarde hechten aan de eerdere wedstrijden die Toronto en Atlanta dit seizoen tegen elkaar speelden: “Daar kunnen we niet te veel conclusies aan verbinden”, vervolgde hij. Zijn tegenstrever De Boer heeft de voorgaande confrontaties echter nog wel duidelijk in het achterhoofd: “Toronto heeft een aantal goede spelers. Ze kunnen ook in verschillende systemen opereren. Als ze met Pozuelo spelen als valse spits, zullen we het beter moeten doen dan we eerder in Toronto hebben gedaan.”

“Zij controleerden toen de eerste helft en we hadden daar een aantal doelpunten achter kunnen komen. Ze hebben ook ervaring op het middenveld met Michael Bradley, hij speelt een beetje zoals Haris Medunjanin (ex-speler van AZ en Sparta Rotterdam en sinds 2017 actief bij Philadelphia Union, red.). Je wil niet dat hij kan opbouwen en zo het ritme van de wedstrijd kan dicteren.” Atlanta lijkt, of Altidore en González nou wel of niet van de partij zijn, hoe dan ook als de favoriet aan het treffen te beginnen. Toronto-trainer Vanney hoopt hier uiteindelijk van te kunnen profiteren: “Mensen onderschatten ons al het hele seizoen, zeker in deze laatste wedstrijden. Mensen willen de hele tijd zeggen dat we zonder Jozy en Omar niet genoeg kwaliteiten hebben om ergens te winnen, maar dat is prima. Ik denk dat onze jongens er vertrouwen in hebben. We moeten ons echt aan ons eigen plan houden en zorgen dat de wedstrijd op onze voorwaarden wordt gespeeld. Daarom gaan we aanvallen en proberen we ervoor te zorgen dat zij zich aan ons moeten aanpassen.”