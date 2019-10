Paul Pogba pas in december weer in actie voor Manchester United

Paul Pogba moet nog even geduld hebben voordat hij weer in actie kan komen namens Manchester United. De Franse middenvelder kampt met een enkelblessure en die houdt hem voorlopig nog aan de kant. Manager Ole Gunnar Solskjaer laat weten dat Pogba een terugslag heeft gekregen en zeker nog een maand aan de kant staat.

Pogba ontbrak in acht van de laatste tien wedstrijden van Manchester United, waaronder het gewonnen duel van afgelopen zondag met Norwich City (1-3). Solskjaer rekent voorlopig niet op de Frans international, die eerder deze maand nog naar Dubai afreisde om verder te herstellen. Scans hebben echter uitgewezen dat hij meer tijd nodig heeft om te herstellen. “Ik denk niet dat we hem voor december terug zullen zien”, wordt Solskjaer geciteerd door diverse Engelse media.

“Hij zal voorlopig buitenspel staan. Hij heeft de tijd nodig om volledig te herstellen. Misschien dat hij de wedstrijd tegen Sheffield United haalt (24 november, red.), maar ik denk eerder aan december. Ik ben geen dokter, maar dit is een blessure waar de tijd voor genomen moet worden”, aldus Solskjaer, die zondag met Manchester United eindelijk weer eens een uitwedstrijd in de Premier League won. De laatste uitzege in competitieverband dateerde van 27 februari.

Ondanks dat Tim Krul drie doelpunten tegen kreeg, maakte de Nederlandse keeper een uitstekende indruk. Hij stopte twee strafschoppen van Marcus Rashford en Anthony Martial. Kort voor tijd liep hij echter een knieblessure op, maar toch wist hij de wedstrijd uit te te spelen. Manager Daniel Farke maakt zich zorgen over zijn doelman. “Godzijdank kon hij de wedstrijd uitspelen, nu moeten we afwachten wat de dokter morgen zegt. Ik hoop dat het meevalt.”