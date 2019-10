Toornstra: ‘4-0 verliezen in de Johan Cruijff ArenA is denk ik niet beschamend’

Feyenoord verloor zondagmiddag kansloos met 4-0 op bezoek bij Ajax. De Rotterdammers schoten niet een keer op doel in de Johan Cruijff ArenA. Jens Toornstra vindt de ruime nederlaag tegen de aartsrivaal niet beschamend, zo laat hij weten tegenover NUsport. De aanvallend ingestelde middenvelder is wel van mening dat er iets moet veranderen bij zijn club.

Feyenoord keek na zeven minuten spelen al tegen een 2-0 achterstand aan. “4-0 verliezen in de Johan Cruijff ArenA is denk ik niet beschamend. Maar het is wel zwaar teleurstellend als je na zeven minuten al op een 2-0-achterstand staat. We zijn helemaal niet bij machte geweest om er een wedstrijd van te maken", aldus Toornstra, die vindt dat Feyenoord niet compact genoeg speelde in de openingsfase. “Ajax is een ploeg die heel makkelijk voetbalt met veel beweging. Hun spelers moeten natuurlijk gedekt worden, maar het is niet zo dat wij bewust de afspraken niet nakomen. Het gebeurt allemaal in een flits van een seconde."

In the Zone | Narsingh: 'Je kunt wel zeggen dat we goed weg zijn gekomen'

Ajax was heer en meester tegen Feyenoord en liet het na rust na om de score nog verder uit te breiden. De ploeg van Jaap Stam keerde zonder punten huiswaarts en is inmiddels terug te vinden op de twaalfe plaats op de ranglijst. “De laatste tijd krijgen we tik op tik”, aldus Toornstra. “De toekomst zal uitwijzen hoeveel we er nog kunnen hebben. We moeten dit zo snel mogelijk proberen te vergeten en weer op nul beginnen. Er moet wat veranderen.”

Toornstra hoopt op betere tijden. “Het is nu even lastig allemaal, maar dat hoort ook bij voetbal. Helaas is dit voor Feyenoord niet ongewoon, maar uiteindelijk komen we er wel weer bovenop met z'n allen”, verwacht hij. Toornstra houdt de moed erin op weg naar de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo van volgende week. “Natuurlijk zullen we nu met elkaar moeten praten, maar dat doen we sowieso na elke wedstrijd. We moeten ervoor zorgen dat we er de volgende week weer staan. Ik heb niet het gevoel dat het team uit elkaar aan het vallen is.”