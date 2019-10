VIDEO - Amsterdammer tekent voor eerste doelpunt in het shirt van Celtic

Celtic had zondagmiddag weinig moeite met Aberdeen. The Hoops wonnen in het noordoosten van Schotland met 0-4. Uitblinker aan de zijde van Celtic was Jeremie Frimpong, die zijn eerste doelpunt voor de Schotse topclub aantekende. Bekijk hieronder de samenvatting van het duel tussen Aberdeen en Celtic.