‘Dit Feyenoord een afspiegeling van een waardeloos bestuurde voetbalclub’

Ajax maakte de favorietenrol tegen Feyenoord zondag waar. Na 45 minuten spelen stond de 4-0 einduitslag al op het scorebord. Na afloop ging het vooral over het functioneren van de trainer van de Rotterdammers. Jaap Stam gaf aan na te willen denken over zijn toekomst als trainer van Feyenoord. Hugo Borst denkt dat een andere trainer het niet veel beter zal doen, omdat de selectie volgens hem over te weinig kwaliteit beschikt.

In maart van dit jaar maakte Feyenoord bekend dat Stam de opvolger zou worden van Giovanni van Bronckhorst. “Wat bezielde Martin van Geel toch om over zijn graf heen te regeren? In maart was hij nog even technisch directeur van Feyenoord en besloot hij te kiezen voor de onervaren Jaap Stam”, aldus Borst in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Had hij diepgravend navraag gedaan bij (Jong) Ajax, dan was het niet tot die aanstelling gekomen. Maar ja, Dick Advocaat had nee gezegd en ook een ervaren voetbalmens als Van Geel scout met het bord op schoot, hem is opportunisme niet vreemd. Stam deed het toch goed bij PEC? En hij was in Engeland op een haar na naar de Premier League gepromoveerd.”

Jaap Stam: 'Ik weet ook niet waarom Feyenoord zo slecht was'

Onder Stam zijn de prestaties van Feyenoord teleurstellend. In de groepsfase van de Europa League staan de Rotterdammers op de laatste plaats en in de Eredivisie staat de club twaalfde. “We hadden gerekend op een compacte vechtmachine, maar Feyenoord is meestal los zand. De kopsterke aanvoerder is langzaam en niet wendbaar, op het oude nest teruggekeerde Feyenoorders zijn ziek, zwak of misselijk, de beste speler is ongedisciplineerd en heeft een hoge dunk van zichzelf”, aldus Borst. “Feyenoord grossiert in overbetaalde modale voetballers die zich niet elke wedstrijd leegspelen. Het Legioen kan zich daar moeilijk mee identificeren.”

Een eventueel vertrek van Stam is volgens Borst niet de oplossing voor Feyenoord. “Om te beginnen is een afkoopsom zonde van het geld. Bovendien is dit Feyenoord vooral een afspiegeling van een waardeloos bestuurde voetbalclub. Degraderen zal Stam niet met deze selectie en zelfs een ideale ad interim als Dick Advocaat haalt niet gek veel meer uit deze overschatte selectie.”