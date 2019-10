‘Vertrek Stam zou van korte termijnpolitiek getuigen en geen garantie bieden’

Een eventueel ontslag van Jaap Stam is niet de oplossing voor Feyenoord, zo stelt Valentijn Driessen. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf ligt de organisatie van de club ten grondslag aan de tegenvallende prestaties van het eerste elftal dit seizoen. In zijn column haalt hij aan dat de Rotterdammers na het vertrek van Giovanni van Bronckhorst, Martin van Geel en Jan de Jong zijn weggezakt naar plaats twaalf in de Eredivisie. “Feyenoord is van pissebed in kakkebed gekomen na het koppensnellen in de organisatie. Terwijl dat noodzakelijk was volgens veel geledingen bij de club om Ajax en PSV uit te dagen.”

Stam voerde de afgelopen weken meerdere redenen aan voor de tegenvallende prestaties. Hij wees onder meer naar de beperkte mogelijkheden op de afgelopen transferperiode. “Wat de samenstelling van de selectie betreft, mag Stam slechts de gedwongen verkoop om economische reden van Jeremiah St. Juste als alibi aanvoeren. Onder alle nieuwelingen staat een groen vinkje van Stam. Dus ook onder al die spelers, die kwalitatief en qua fitheid van onvoldoende niveau zijn voor Feyenoord.”

Jaap Stam niet bang voor ontslag: 'Er is een tendens gecreëerd'

Driessen zag dat Stam tegen Ajax een ‘kamikaze-elftal’ het veld instuurde. “Met vijf offensief ingestelde spelers het veld in, die nauwelijks een bal veroveren en blind uit de organisatie lopen terwijl de andere helft van het elftal blijft staan”, schrijft hij in zijn column. Volgens Driessen had Stam beter voor een verdedigende tactiek kunnen kiezen. “Als je team zo kwetsbaar is, mag je de boel dichtgooien en de nul heilig verklaren. Als voormalig topverdediger moet Stam weten hoe je dat doet.”

Het is niet voor het eerst dat Feyenoord er beroerd voor staat en ver is afgezakt. “Van Geel en Ronald Koeman bliezen Feyenoord in 2011 nieuw leven in toen zij noodgedwongen terugvielen op de jeugdopleiding”, vervolgt Driessen. “Drie jaar later speelden acht internationals met een Feyenoord-achtergrond in de halve finale van het WK tegen Argentinië. Drie daarvan hadden dat aan Koeman te danken. Stam vindt dat de jeugdopleiding van Feyenoord te weinig kwaliteit levert voor het eerste elftal. Of Vermeer, Narsingh, Tapia, Larsson of Ié dat wel leveren.”

Na afloop van de nederlaag in Amsterdam gaf Stam aan dat hij na wilde denken over zijn toekomst bji Feyenoord. Driessen denkt niet dat zijn vertrek de oplossing is. “Stam legde gisteren op vragen over zijn functioneren zijn hoofd vrijwillig op het hakblok. Zijn vertrek zou van korte termijnpolitiek getuigen en geen enkele garantie bieden. Waar Feyenoord echt naar snakt, is visie, een rode draad, maar dat is bij een onthoofde club geen sinecure.”