‘Pijnlijk voor Stam was dat Ten Hag voor de ’zwakke-broeder-variant’ koos’

Ajax maakte zondagmiddag in de Klassieker gehakt van Feyenoord. De Rotterdammers keerden met een 4-0 nederlaag huiswaarts, een stand die al na 45 minuten spelen op het scorebord stond in de Johan Cruijff ArenA. De Nederlandse kranten zijn maandagochtend eensgezind in hun oordeel over de wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord.

Het Algemeen Dagblad vraagt zich af of er nog perspectief is bij Feyenoord voor trainer Jaap Stam. “President-commissaris Toon van Bodegom, interim-technisch directeur Sjaak Troost en interim-algemeen directeur Mark Koevermans zullen ongetwijfeld bij trainer Jaap Stam aanschuiven. Een beleidsbepalend trio dat deze week geen enkele intentie had om in te grijpen richting de trainer. Een trio ook dat eerder waardering heeft voor de inzet van de trainer dan zijn afkeuring laat blijken. Maar nu Stam, die de afgelopen weken geregeld zijn tanden liet zien, twijfels toont, verandert er dan iets?”

Anderzijds valt in de krant te lezen dat Ajax ‘zijn eigen Super Sunday’ beleefde. Het besluit van trainer Erik ten Hag om David Neres in de basiself te zetten ten faveure van Edson Álvarez kan op lof rekenen. “De Braziliaanse aanvaller kende een moeizame seizoensstart, maar excelleerde voor rust zoals ze van hem in Amsterdam tot voor kort gewend waren. Met een doelpunt en een assist was zijn rendement ook weer hoog. Maar dat niet alleen. Door de diepgang van Neres en Promes op de flanken, en Ziyech als nummer 10 met Van de Beek en Tadic continu bewegend voor en achter hem, werd Ajax volledig ongrijpbaar voor Feyenoord.”

‘Goudpot glinstert voor Ajax’, kopt De Telegraaf. De krant merkt op dat alleen een enorme vormdip de Amsterdammers dit seizoen nog dwars kan zitten. “Pijnlijk voor Jaap Stam was dat Ten Hag voor de ’zwakke-broeder-variant’ koos zonder zijn Latijnse blok op het middenveld”, zo luidt de conclusie. “Het zwakke verweer van de Rotterdammers leidde tot leedvermaak. Zo vroegen de fans zich in plat Amsterdams af of de Feyenoord-verdediging nog in ze nessie lag, met een verwijzing naar Marcos Senesi, die bijna de 3-0 van Tadic inleidde. Vanaf de tribunes klonk: ’Japie nog een jaar, Japie nog een jaar’en ’Japie Stam, wie kent hem niet. Japie Stam, Japie Stam is een echte Ajacied’.”

In een ander artikel wordt de positie van Stam bij Feyenoord geanalyseerd. “Uit respect voor zijn werkgever hield hij maandenlang zijn kaken stijf op elkaar. Zelfs nu haalt hij niet uit naar de eigen club, maar geeft hij voor het eerst aan dat critici ook wel eens oog mogen hebben voor ’de situatie’. Bovendien is het helder dat de critici ook niemand anders meer hebben om boos op te worden”, schrijft het ochtendjournaal. “In zijn totaliteit is het vooral een gevalletje ’roeien met de riemen die je hebt’. Of soms helemaal geen riemen.”

“Een frivole machine van ultramodern voetbal gooide zondag een krakend karretje uit vroeger tijden in het ravijn. Zonder mededogen. Ajax – Feyenoord was een bruisend feest voor de thuisclub, een horrorparty voor de Rotterdammers”, zo opent de Volkskrant. Er wordt gesteld dat de wedstrijd ‘zelden zo vernederend’ was voor Feyenoord. “Het was bijna zielig om de ontmanteling van Feyenoord te aanschouwen. Schooljongens die nog voordat ze ook maar één streek hadden kunnen uithalen, in de hoek waren gezet door de oplettende bovenmeester.”

“Hoe sneu ook, Feyenoord was programmavulling. Het deed voor de spreekwoordelijke spek en bonen mee. Al ontbrak de mosterd. Feyenoord was de bal in de flipperkast. Ajax was de speler die de knoppen bediende”, schrijft de krant. Rick Karsdorp wordt aangehaald als exemplarisch voorbeeld. “Hij vertegenwoordigt de teloorgang van een talent, typerend voor Feyenoord, met al zijn spelers die onder hun potentiële niveau blijven: Leroy Fer, Nicolai Jörgensen, Sam Larsson, Luciano Narsingh. Schaduwen uit het verleden die net hun eigen schijnsel kunnen bijhouden. Zonder idee, zonder sturing.”

Stam: 'Ik weet ook niet waarom Feyenoord zo slecht was'

Ook in het NRC Handelsblad gaat het over de positie van Stam. “Er zit weinig lijn in de ontwikkeling van de ploeg: goede periodes en wedstrijden worden afgewisseld met een groot verval in niveau. Stam heeft te maken met een ervaren maar ook gemankeerde selectie. Diverse spelers zijn niet fit en kunnen niet twee wedstrijden kort achter elkaar spelen”, concludeert men. “De nederlaag tegen Ajax benadrukte het schrale perspectief voor Feyenoord, de op vele gebieden kwetsbare en beperkte topclub – organisatorisch, sportief, financieel.”

‘De Klassieker voelde aan als een trainingspartijtje’, kopt Trouw. “Ajax kan de bal soms leuk laten rondgaan tegen de luchtdekkers van Feyenoord. Het gaat soms zo makkelijk, dat de lol er ook af kan gaan. Na het verloren Champions League-duel van enkele dagen eerder met Chelsea had Van de Beek nog eerlijk gezegd dat tegen deze geladen tegenstander moeilijk te voetballen was. Tegen Feyenoord is nu soms geen kunst aan.”