Van Hanegem: ‘Dat is al even begonnen, maar toen liepen we de polonaise’

Feyenoord ging zondagmiddag kansloos onderuit in de Klassieker. Ajax was met 4-0 te sterk voor de Rotterdammers en die stand stond al na 45 minuten spelen op het scorebord in de Johan Cruijff ArenA. Willem van Hanegem schrijft in zijn column in het Algemeen Dagblad dat mensen hem misschien negatief mogen vinden, maar dat de wedstrijd in Amsterdam hem pijn deed.

“Ik denk aan de mensen die vandaag op hun werk worden uitgelachen”, stelt Van Hanegem. De oud-international zag trainer Jaap Stam na afloop ‘zijn zegje’ doen en concludeert dat hij er slecht uitzag. “Het doet iets met hem dat Feyenoord zo ver is weggezakt. Dat hij met vier aanvallers begon in de Johan Cruijff ArenA, werd hem aangerekend. Ik denk niet dat het daaraan lag. Bij de eerste de beste aanvalsopzet van Ajax lag de hele rechterkant van Feyenoord open. En het was meteen raak.”

Van Hanegem concludeert dat het bij Feyenoord in deze fase ‘voorbij’ is in een wedstrijd. “Ik heb het tot de rust volgehouden, daarna heb ik af en toe voorzichtig geschakeld van de wedstrijd van Liverpool terug naar Feyenoord. Om te kijken of het nog erger was geworden. Want de eerste helft voelde als die 10-0 in Eindhoven tegen PSV”, schrijft de Kromme. Van Hanegem merkt op dat men bij Feyenoord na de landstitel van 2017 ‘alles verkeerd gedaan heeft’ en wijst richting de mensen die nu stellen dat Giovanni van Bronckhorst en Martin van Geel top waren.

“We hebben na de titel al het geld opgemaakt. En dan praten we wel steeds over een mooi nieuw stadion, een fraai trainingscomplex voor het eerste elftal en een mooi onderkomen voor de jeugd. Maar het gaat nooit meer over voetbal. We hebben goede jeugdspelers, roepen de mensen daar. Maar waar zijn ze dan? Ik zie ze niet”, aldus Van Hanegem. Hij begrijpt dat Stam wakker zal liggen van de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo, die volgende week zondag op het programma staat. “Stam was een winnaar, een verdediger die meteen jouw strot eraf beet als hij daar de kans voor zag.”

“Dit Feyenoord heeft dat helemaal niet. Dat is al even geleden begonnen, maar toen liepen we lekker allemaal de polonaise als we een bekertje wonnen en verder meer dan twintig punten achter stonden op de kampioen”, zo gaat hij verder. Van Hanegem roept de directie van Feyenoord op om iets te doen voor Stam. “Even hun verhaal doen. Ze kunnen de club toch niet zo laten verzuipen? Ergens moeten ze de mensen weer hoop geven of vertrouwen uitstralen dat het weer in orde zal komen.”