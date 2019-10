Oranje start WK Onder-17 met pijnlijke nederlaag tegen Japan

Nederland Onder-17 is teleurstellend van start gegaan op het WK in Brazilië. De ploeg van bondscoach Peter van der Veen ging zondagnacht met 3-0 onderuit tegen Japan. De Nederlandse talenten kwamen er geen moment aan te pas in het Estádio Kléber Andrade. Oranje, regerend Europees kampioen, begon het toernooi als een van de favorieten voor de eindzege.

De ploeg van Van der Veen begon nog sterk aan de wedstrijd. Oranje begon aanvallend, maar slaagde er niet in om door de defensie van Japan heen te spelen. De Japanners zakten in en lieten het initiatief in de openingsfase aan Nederland. Dat veranderde al snel, want nadat Calvin Raatsie al twee waarschuwingsschoten op zich af had gekregen, kwam de 1-0 na 36 minuten spelen alsnog op het scorebord. Na een snelle aanval was het Yamato Wakatsuki die voor de openingstreffer tekende.

Nederland kwam niet in het spel voor en slaagde er in de eerste helft niet een keer in om op doel te schieten. Met nog een half uur op de klok voerde Van der Veen enkele wissels door. Onder meer Jayden Braaf kwam binnen de lijnen. Het talent van Manchester City verving Sontje Hansen, maar ook met hem binnen de lijnen wilde het niet vlotten voor Oranje. Tien minuten na zijn invalbeurt werd het 2-0 voor Japan, door wederom een doelpunt van Wakatsuki.

In de slotfase werd het nog erger voor de Europees kampioen. Na een handsbal van Devyne Rensch ging de bal op de stip. Vanaf elf meter maakte Jun Nishikawa geen fout. Oranje moet flink aan de bak om de groepsfase nog te overleven. Zondagavond bleek Senegal in dezelfde poule met 4-1 te sterk voor de Verenigde Staten. Woensdagavond staat om 21.00 uur de wedstrijd tussen Nederland en Senegal op het programma en zaterdag volgt het duel met de Verenigde Staten.