Oranje begint met Hansen en Ünüvar om 00.00 uur aan WK

Het Nederlands elftal begint om 00.00 uur aan het WK Onder-17 in Brazilië. In het Estádio Kléber Andrade in Cariacica is Japan de eerste tegenstander in groepsfase van het toernooi. Bondscoach Peter van der Veen brengt in de eerste wedstrijd van het WK toptalenten als Ki-Jana Hoever, Ian Maatsen, Naoufal Bannis, Sontje Hansen en Naci Ünüvar aan de aftrap.

Calvin Raatsie van Ajax zal tegen Japan het doel van Oranje verdediger. Hoever, spelend voor Liverpool, vormt samen met Devyne Rensch van Ajax, Melayro Bogarde van TSG 1899 Hoffenheim en Ajacied Anass Salah-Eddine de defensie. Kenneth Taylor van Ajax, Mohamed Taabouni van AZ en Maatsen van Chelsea zijn in de formatie van bondscoach Van der Veen de middenvelders in de eerste WK-wedstrijd.

De voorste linie bestaat zondagnacht uit Feyenoorder Bannis en de Ajacieden Hansen en Ünüvar. Oranje, regerend Europees kampioen, neemt het in de poulefase verder op tegen de Verenigde Staten en Senegal. Die landen stonden zondagavond al tegenover elkaar in het Estádio Kléber Andrade. Senegal won die ontmoeting met 1-4, door doelpunten van Souleymane Faye, Aliou Badara Balde, Amete Saloum Faye en Pape Matar Sarr. Gianluca Busio scoorde namens de Verenigde Staten.

Opstelling Oranje Onder-17: Raatsie; Hoever, Rensch, Bogarde, Salah-Eddine; Taylor, Taabouni, Maatsen; Hansen, Bannis en Ünüvar.