Grimmige sfeer in Rotterdam: ‘Berghuis roept: ‘IK ben voor JULLIE gebleven’’

De spelersbus van Feyenoord is zondagavond opgewacht door honderden boze supporters. Bij trainingscomplex 1908, waar veel politie aanwezig was, werden rookbommen en veel vuurwerk afgestoken. Volgens het Algemeen Dagblad werd er ook vuurwerk en glas richting de spelersbus gegooid. Drie spelers gingen het gesprek aan met de supporters, die om Jaap Stam riepen. Aanvankelijk liet de trainer zijn gezicht niet zien, maar volgens het lokale IJsselmondeNieuws sprak hij de fans uiteindelijk wel toe.

Leroy Fer en Steven Berghuis voerden in eerste instantie het woord in gesprek met de supporters. "Berghuis roept: IK ben voor JULLIE gebleven. Lerra is uit Engeland gekomen. Net alsof wij expres verliezen!!!", zo schrijft RTV Rijnmond op Twitter. "De supporters schreeuwen om Stam. Maar de trainer laat zich niet zien. Ondertussen staat Rick Karsdorp minutenlang met een supporter rustig te praten."

In een video die op Twitter is verschenen, is te horen dat Fer de supporters tot kalmte probeert te manen. "Wij zijn met zijn allen naar buiten gekomen, ook om jullie vragen te beantwoorden. Wij zijn net zo teleurgesteld als jullie." De sfeer bleef echter grimmig. Supporters riepen volgens IJsselmondeNieuws onder meer 'Stam Out'. Op andere video klinken leuzen als 'werken voor je kankergeld'.

Op sociale media werd zondag tijdens en na de wedstrijd tegen Ajax (4-0 nederlaag) door een deel van de fans opgeroepen tot het vertrek van Stam. Die erkende aan het Algemeen Dagblad dat er een moment kan komen waarop hij gaat nadenken over zijn eigen positie, als de slechte resultaten aanhouden. "Dat soort momenten kunnen gaan komen. Daar moet ik eens goed over nadenken."