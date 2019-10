Heldenrol Krul genuanceerd: ‘Ze hadden allebei over genomen moeten worden’

Manchester United won zondag met 1-3 op bezoek bij Norwich City en Tim Krul was ondanks de drie tegentreffers die hij incasseerde de meest besproken man op het veld. De Nederlandse doelman stopte in de eerste helft strafschoppen van Marcus Rashford en Anthony Martial en voorkwam daarmee dat the Canaries tegen een dikkere nederlaag aanliepen. Manager Ole Gunnar Solskjaer van de bezoekers is echter van mening dat Krul niet helemaal volgens het boekje te werk ging.

“Eigenlijk hadden ze allebei opnieuw genomen moeten worden”, reageert hij na afloop van de wedstrijd voor de camera van Sky Sports. “De keeper stond namelijk een meter van zijn lijn. Tim is daar goed in. Ik kan me het WK (de kwartfinale tegen Costa Rica in 2014, red.) nog herinneren toen Jasper Cillessen eraf werd gehaald en Tim erin kwam. Hij is een penalty-expert, maar ze hadden allebei over genomen moeten worden.”

Beide penalty’s werden gegeven nadat scheidsrechter Stuart Atwell de VAR had geraadpleegd en Solskjaer zet zijn vraagtekens bij de beslissingen van de arbiter. De oefenmeester is namelijk van mening dat zijn ploeg de eerste strafschop, die werd gegeven na een vermeende overtreding van Ben Godfrey op Daniel James, niet had verdiend. “Ik ben het niet eens met de eerste, ik vind niet dat dat een penalty was. Aangezien het ook zo lang duurde voordat ze tot een beslissing kwamen, was het waarschijnlijk ook geen duidelijke fout van de scheidsrechter.”

De zege op Norwich betekent het slotstuk van een hoopgevende week voor Manchester United, waarin gelijkgespeeld werd tegen koploper Liverpool en in Europees verband werd gewonnen van Partizan Belgrado. Solskjaer hoopt dat zijn ploeg deze lijn door weet te trekken: “We hebben onszelf een moeilijke klus gegeven om weer in de top vier te komen. We moeten gewoon zo doorgaan en blijven presteren. Als we zo verdedigen als vandaag krijgen we ook de kans om aan te vallen en dat moet de fundering voor de toekomst zijn”, sloot hij af. The Red Devils staan momenteel op een zevende plek in de Premier League, zeven punten achter nummer vier Chelsea.