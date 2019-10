Kenneth Perez ziet ‘schrijnend’ geval bij Feyenoord na de Klassieker

Feyenoord ging zondagmiddag kansloos onderuit in de Johan Cruijff ArenA. De Rotterdammers verloren met 4-0 van Ajax, een stand die al na 45 minuten spelen op het scorebord stond. Bij Dit was het Weekend van FOX Sports snappen de analisten weinig van de spelopvatting van Feyenoord, maar Kenneth Perez is vooral kritisch op het spel van Rick Karsdorp.

“Ze hebben weinig geleerd van AZ-thuis, want dat was een soortgelijke wedstrijd waarin ze van het kastje naar de muur gestuurd werden. Dat verbaast me toch enigszins”, zo begint Perez met een verwijzing naar de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen AZ, die met 0-3 verloren ging. “Terwijl je thuis toch vaak naar voren wordt gestuwd door het publiek”, haakt Mario Been in. “Nu speel je een uitwedstrijd waarin je de underdog bent en dan gebeurt eigenlijk hetzelfde.”

“In alle wedstrijden is de afstand tussen de voorste en achterste linie te groot. Dan gaan jongens gewoon op eigen houtje proberen druk te zetten, terwijl de laatste linie nog op zijn eigen zestien staat. Daar zit weinig vernuft in”, vervolgt de Deense analist, die wijst naar de openingstreffer van Hakim Ziyech. “Helemaal schrijnend is Karsdorp na twee minuten, die geen idee heeft wat er in zijn rug gebeurt en wat hij moet doen. Ik mis ook iemand die verbaal opstaat, iemand moet coachen. Botteghin moet toch ook zien dat Karsdorp verkeerd staat? Dan moet hij Karsdorp helpen, als hij het zelf blijkbaar niet kan.”

“Ik hoor heel veel mensen zeggen dat hij in potentie de beste rechtsback van Nederland is. Dat kan, want hij was heel goed toen hij naar AS Roma vertrok. Maar zo’n transfer voor veel geld verandert een speler. Hij heeft lange tijd niet gespeeld en is blijkbaar niet fit, want ik zie hem elke keer hijgen als hij mee naar voren is geweest. Dat was juist zijn kracht vroeger”, concludeert Perez. Karsdorp was na afloop in gesprek met de NOS schuldbewust na zijn optreden in de wedstrijd tegen Ajax.

“Als je in de eerste helft vier goals om de oren krijgt, is dat natuurlijk gewoon klote. Ik zag er zelf ook niet goed uit”, erkent Karsdorp. “Ik had een slaapmoment en dan wordt het een lastige middag in Amsterdam. Dat is wel gebleken. Ik zie er niet goed uit. We zitten in zo'n situatie dat zulke dingen gebeuren, ook met mij. Ik haal mijn niveau niet, andere jongens halen hun niveau niet... Ik hoop dat het goed gaat komen. We hebben resultaten nodig.”