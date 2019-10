Luuk de Jong ziet concurrent vanaf reservebank voor openingstreffer tekenen

Sevilla blijft goed meedoen in de strijd om de bovenste plekken in LaLiga. De Andalusiers waren zondagavond met 2-0 te sterk voor Getafe en komen daardoor in punten op gelijke hoogte met Barcelona (dat nog wel een wedstrijd te goed heeft), Real Sociedad en Atlético Madrid, die allen een punt minder hebben dan koploper Granada. Luuk de Jong mocht van trainer Julen Lopetegui als invaller tien minuten meedoen in het Ramón Sánchez Pizjuán.

De Nederlandse spits zag vanaf de bank hoe Nolito voor de rust een aardige kans kreeg, terwijl concurrent Javier Hernández zich na de onderbreking ook liet zien voor het vijandelijke doel. Met nog iets meer dan twintig minuten te gaan was het uiteindelijk raak voor Chicharito, die op aangeven van Óliver Torres voor de openingstreffer kon tekenen.

Nog geen tien minuten na de goal van de Mexicaan liepen los Rojiblancos verder uit nadat Jesús Navas Lucas Ocampos wegstuurde met een knappe steekbal en de aanvaller vervolgens doelman David Soria omspeelde en afrondde. Lopetegui gunde De Jong daarop in de slotfase nog wat speeltijd: hij kwam tien minuten voor tijd in het veld als vervanger van Hernández.