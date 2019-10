‘Als Ajax Stengs koopt voor 25 miljoen euro, dan verandert er echt wel iets’

Calvin Stengs maakte zondagmiddag een uitstekende indruk in de wedstrijd tussen PSV en AZ (0-4). De smaakmaker van AZ nam twee assists voor zijn rekening en krijgt complimenten van de analisten van FOX Sports. Mario Been ziet Stengs met gemak meevoetballen bij clubs als Ajax en PSV, al is Kenneth Pérez iets behoudender.

"Ik heb echt genoten van hem", stelt Arnold Bruggink bij Dit was het Weekend. "Dat komt met name omdat hij een speler is die heel makkelijk speelt. Hij combineert alle aspecten zo goed: een heel goede oriëntatie op het veld, een heel goede techniek en ook nog eens zijn handelingssnelheid", somt Bruggink op. In de studio wordt de vergelijking getrokken tussen Stengs en Mohamed Ihattaren van PSV, volgens Mario Been twee vergelijkbare types. Pérez stipt het, in zijn ogen, grootste verschil aan: “De een speelt voor een topclub en de ander voor een subtopper.”

Pérez zegt te geloven dat Stengs de potentie van Ihattaren heeft. “Maar je kunt het pas zien als het daadwerkelijk gebeurt", benadrukt hij. "Er wordt heel anders naar zo'n speler gekeken als hij voor een topclub speelt. Hoe vaak hebben we al gezegd dat spelers meekunnen bij topclubs, waarna dat niet zo blijkt te zijn? Ik geloof het bij Stengs ook wel, maar het wordt nu zomaar aangenomen.” Been is er echter van overtuigd dat Stengs kan meespelen bij Ajax. "Dat weet ik zeker. Ook bij PSV."

Bruggink stipt echter aan dat slechts één club in staat is om Stengs te betalen. “Stel: Ajax koopt Stengs en betaalt 25 miljoen euro. Dan verandert er echt wel iets. Als je de situatie wilt creëren die Kenneth schetst, en je wilt erachter komen of hij het kan redden, dan moet hij naar Ajax. Dat is de enige club die hem kan betalen in Nederland." Het is echter de vraag of Ajax op dit moment behoefte heeft aan Stengs. Dat kan op den duur wel zo worden, denkt Been. "Hakim Ziyech zal misschien een keer gaan. In potentie is hij beter dan Ziyech."