AS Roma bezorgt Stefano Pioli tweede puntverlies op rij bij AC Milan

Stefano Pioli is er nog niet in geslaagd om een wedstrijd te winnen als trainer van AC Milan. Nadat zijn eerste wedstrijd aan het roer vorige week gelijk werd gespeeld tegen Lecce, werd er zondagavond met 2-1 verloren van AS Roma. Milan blijft daardoor op een twaalfde plek in de Serie A steken en moet toekijken hoe Roma zich, op een punt achter Napoli, op de vijfde plek meldt.

Het door blessures geplaagde AS Roma trad opnieuw met centrale verdediger Gianluca Mancini aan op het middenveld, terwijl Justin Kluivert ontbrak na zijn rode kaart van vorige week. Milan had met kansen voor Rafael Leão, Hakan Calhanoglu en Suso, van wie ook nog een doelpunt werd afgekeurd, genoeg mogelijkheden om de score te openen in de eerste helft, maar keek halverwege de wedstrijd toch tegen een 1-0 achterstand aan.

Edin Dzeko stond dik vijf minuten voor de onderbreking namelijk op de goede plek om een doorgekopte corner binnen bij de tweede paal met het hoofd binnen te werken en hij zette daarmee de eerste goal van de avond op het scorebord. De bezoekers moeste zodoende in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker en kregen die na tien minuten spelen al dankzij een doelpunt van Theo Hernández, die in de vijandelijke zestien alle ruimte kreeg om aan te nemen en raak te schieten.

Lang kon Milan echter niet van deze treffer genieten, want drie minuten later was het opnieuw raak voor i Giallorossi nadat de bal op de rand van de zestien voor de voeten van Nicolò Zaniolo viel en hij het leer vervolgens beheerst in de linkerhoek schoof. Roma kreeg daarna nog een aantal mogelijkheden om definitief een einde te maken aan de spanning, maar een doelpunt van Javier Pastore werd afgekeurd wegens buitenspel. Gianluigi Donnarumma maakte daarna met een goede redding ook nog een mogelijkheid voor Zaniolo onschadelijk, terwijl Calhanoglu in de slotfase in het zijnet schoot.