Jaap Stam raakt geïrriteerd en sneert naar RTV Rijnmond op persconferentie

Jaap Stam kijkt er niet van op dat sommige supporters van Feyenoord om zijn ontslag roepen. Op de persconferentie na afloop van de kansloze nederlaag tegen Ajax (4-0) wordt Stam geconfronteerd met het feit dat een deel van de aanhang zich op sociale media tegen de trainer keert. Een vraag van RTV Rijnmond schiet vervolgens in het verkeerde keelgat bij Stam.

"Dat zal ook wel", reageert Stam op de boze reacties vanuit de aanhang. "Daar kijk ik niet gek van op. Je weet hoe het gaat en je weet hoe mensen denken. De tendens is er al een tijdje." De oefenmeester suggereert dat de media meewerken aan een negatieve tendens rondom Feyenoord. "Bij hoe die tendens gecreëerd wordt en gemaakt wordt, wordt niet gekeken naar hoe de situatie in de realiteit vaak is. Maar als trainer ben je verantwoordelijk voor de stand en de uitslagen."

Een journalist van RTV Rijnmond vraagt vervolgens of Stam het zou begrijpen als de clubleiding ingrijpt, daar Feyenoord 'in het rechterrijtje staat, er geen enkele progressie te zien is en dat Feyenoord vandaag gewoon echt voor lul staat'. "Dat mag jij zo noemen, en bij RTV Rijnmond is dat al vaker benoemd. Jullie zijn heel goed op weg om de tendens nog meer naar beneden te halen. Uiteindelijk weten we dat ook, en weten we hoe het gaat."

"Jullie zijn zogenaamd allemaal heel positief naar Feyenoord toe, maar mag ik wel even reëel zijn: de meesten die jullie erbij halen zijn vaak negatief over Feyenoord, wat heel jammer is", voegt Stam eraan toe. "Ik begrijp dat er vanwege de stand en de uitslagen naar een trainer gekeken wordt, dus ik snap ook wat de gedachte is." Feyenoord, dat op de twaalfde plek staat met veertien punten, gaat over een week op bezoek bij VVV-Venlo.