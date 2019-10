Overtuigende zege United ondanks twee gestopte penalty’s Tim Krul

Manchester United heeft zondagavond de eerste uitzege geboekt in de Premier League sinds 27 februari. Op bezoek bij Norwich City won de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer met 1-3. Tim Krul blonk uit aan de kant van the Canaries. Hij keepte een weergaloze partij en keerde in de eerste helft twee strafschoppen van Marcus Rashford en Anthony Martial. Arsenal heeft averij opgelopen op eigen veld. Tegen Crystal Palace kwam de club uit Londen niet verder dan 2-2.

Norwich City – Manchester United 1-3

De wedstrijd was 21 minuten oud toen Norwich City niet scherp was bij het uitverdedigen. Scott McTominay profiteerde optimaal en schoot de bal onhoudbaar tegen de touwen. De middenvelder tekende voor de tweeduizendste goal van Manchester United in de Premier League. The Red Devils zijn de eerste club die dat aantal halen in de competitie. Niet lang na het openingsdoelpunt maakte Ben Godfrey een overtreding op Daniel James en ging de bal op de stip. Krul koos voor dezelfde hoek als Rashford en pakte zijn penalty klemvast.

Twee minuten na zijn gemiste strafschop liet Rashford het net alsnog bollen. James lanceerde de Engels international met een prachtige pass. Oog in oog met Krul bleef Rashford koel en tekende hij voor de 0-2. Op slag van rust leek het nog wat erger te worden voor Norwich toen Martial mocht aanleggen vanaf elf meter. Krul koos echter opnieuw voor de goede hoek en keerde voor de tweede keer deze wedstrijd een strafschop. Twintig minuten voor tijd was de wedstrijd definitief gespeeld toen Martial de 0-3 maakte. Na een fraaie hakbal van Rashford verschalkte de Fransman Krul met een wippertje. Vlak voor tijd bepaalde Onel Hernandez de eindstand op 1-3.

Arsenal – Crystal Palace 2-2

Arsenal, waar Mesut Özil opnieuw in de wedstrijdselectie ontbrak, kwam goed uit de startblokken. Al na zeven minuten liet Sokratis Papastathopoulos de fans in het Emirates Stadium juichen. Na een hoekschop van Nicolas Pépé kreeg Crystal Palace bal niet weggewerkt. De Griekse verdediger stond op de juiste plaats en schoot de 1-0 raak. Twee minuten later was het opnieuw raak voor the Gunners. Het was wederom Pépé die met een hoekschop aan de basis stond van een treffer. Zijn voorzet werd verlengd door Alexandre Lacazette, waarna David Luiz bij de tweede paal binnen kon prikken.

De ploeg van manager Unai Emery leek een eenvoudige avond tegemoet te gaan, maar het liep anders. Crystal Palace beet van zich af en kwam knap terug. Na een half uur spelen ging de bal op de stip toen Calum Chambers Wilfried Zaha vloerde in het strafschopgebied. Luka Milivojevic maakte geen fout en scoorde vanaf elf meter. Vlak na rust kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Het was Jordan Ayew die raak kopte bij de tweede paal uit een perfecte voorzet van James McArthur. In het restant van de wedstrijd zette Arsenal aan in de hoop een overwinning uit het vuur te slepen, maar de drie punten waren de nummer vijf van de Premier League niet gegund.