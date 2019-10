Liverpool komt in topper sterk terug van achterstand na 47 seconden

Liverpool heeft de kraker tegen Tottenham Hotspur zondag winnend afgesloten. The Spurs kwamen nog wel op voorsprong op Anfield, maar door doelpunten van Jordan Henderson en Mohamed Salah in de tweede helft bleven de drie punten in Liverpool: 2-1. Door de zege blijft Liverpool ongeslagen in de Premier League en is het gat met nummer twee Manchester City zes punten.

De wedstrijd was nog geen minuut oud toen de bezoekers uit Londen op voorsprong kwamen. Moussa Sissoko was ijzersterk op het middenveld en stuurde Heung-Min Son de diepte in op de linkerflank. De Zuid-Koreaan kapte naar binnen en haalde verwoestend uit. Via de rug van Dejan Lovren schoot hij de bal hard tegen de lat, waarna Harry Kane op de juiste plek stond om de 1-0 tegen de touwen te koppen. Liverpool had nog genoeg tijd om de schade te herstellen en daar slaagde het team van manager Jürgen Klopp uiteindelijk in.

De druk op het doel van Paulo Gazzaniga werd met name na rust steeds heviger. Tottenham was al een paar keer goed weggekomen toen Henderson de bal voor zijn voeten kreeg in het strafschopgebied. De aanvoerder van Liverpool liet Anfield ontploffen door te scoren in de verre hoek. De koploper van de Premier League rook bloed en ging voor de overwinning. De zege kwam er, mede door behulp van Serge Aurier. De Tottenham-verdediger beging een ongelukkige overtreding op Sadio Mané. Terwijl hij de bal weg wilde werken trapte hij op de kuit van de Liverpool-aanvaller. Vanaf elf meter maakte Salah geen fout: 2-1.

Niet lang na zijn doelpunt zat de wedstrijd voor Salah erop. De Egyptenaar had last van de enkel die hem eerder al aan de kant hield en liet zich vervangen. Zonder Salah binnen de lijnen kreeg Tottenham nog een grote kans om een punt uit het vuur te slepen. Danny Rose kreeg een vrije schietkans, maar met zijn verkeerde rechterbeen schoot hij de bal hoog over. Zodoende blijft Liverpool ongeslagen aan kop, terwijl Tottenham terug te vinden is op een teleurstellende elfde plaats.