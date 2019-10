Besiktas houdt nipte overwinning over aan bezoek van Galatasaray

Besiktas heeft zondag aan het langste eind getrokken in de kraker tegen Galatasaray. In het eigen Vodafone Park was een doelpunt van Umut Nayir in de tweede helft genoeg voor een 1-0 zege. De worstelende Zwarte Adelaars laten de onderste regionen door de driepunter wat achter zich en naderen Galatasaray zelfs tot op een punt. De achterstand van de regerend kampioen op koploper Alanyaspor is nu opgelopen tot vijf punten.

Met Ryan Babel en Jeremain Lens stond er namens beide ploegen een Nederlandse aanvaller op het veld en het was laatstgenoemde die met acht minuten op de klok voor het eerste gevaar zorgde. Zijn inzet miste echter de kracht om het Fernando Muslera echt lastig te maken en naarmate de eerste helft vorderde nam Galatasaray de touwtjes meer in handen. Tot grote kansen leidde dit overigens niet, waardoor er met een 0-0 stand gerust werd.

Na de onderbreking zorgden Abdoulay Diaby en Umut voor nieuw gevaar namens de thuisploeg, maar zij slaagden er niet in om het Muslera echt lastig te maken. Umut had met nog twintig minuten te gaan vervolgens meer geluk toen Caner Erkin de bal vanaf de linkerkant voorzette en de aanvaller bij de eerste paal goed voor zijn man kwam om de enige treffer van de wedstrijd binnen te koppen. Lens maakte dat moment niet meer mee op het veld: hij werd een paar minuten ervoor gewisseld voor Adem Ljajic.