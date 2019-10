Ajax gebruikt Feyenoord als speelbal in uiterst eenzijdige Klassieker

Ajax heeft de Klassieker tegen Feyenoord zonder enige moeite naar zich toegetrokken. In een sterke eerste helft liep de ploeg van Erik ten Hag uit naar een 4-0 voorsprong, die bleef staan in het restant van de wedstrijd. Hakim Ziyech, Nicolás Tagliafico, David Neres en Donny van de Beek namen de doelpunten voor hun rekening. Ajax profiteert van de nederlaag die PSV eerder op de middag leed tegen AZ (0-4) en heeft zes punten voorsprong op die twee clubs en op Vitesse.

In de afgelopen jaren was Ajax zelden zo duidelijk favoriet voor een Klassieker als zondag het geval was. Feyenoord verkeerde in een duidelijke vormdip, met de nederlagen tegen Fortuna Sittard (4-2) en Young Boys (2-0) nog vers in het geheugen, alsmede tussendoor het puntenverlies tegen Heracles Almelo (1-1) in de eigen Kuip. Jaap Stam koos voor een aanvallende opstelling, met Steven Berghuis op het middenveld en een voorhoede die bestond uit Luciano Narsingh, Nicolai Jörgensen en Luis Sinisterra. Maar aan aanvallen kwamen de bezoekers nauwelijks toe in Amsterdam. Na veertig minuten was de eindstand al bereikt. Sinds mei 1957, in een wedstrijd tegen Elinkwijk, kwam Feyenoord niet zó snel op een 4-0 achterstand in de Eredivisie.

Op de ruststand viel weinig af te dingen. Afgezien van een korte fase direct na de 2-0 van Ajax, waarin Feyenoord wat beter in de wedstrijd leek te komen, had de ploeg van Stam niets te vertellen. Feyenoord oogde bijzonder kwetsbaar in defensief opzicht, wat al duidelijk werd voorafgaand aan het openingsdoelpunt in de derde minuut. Quincy Promes week uit naar de linkerflank en ontsnapte uit de rug van Rick Karsdorp. Via Dusan Tadic kwam de bal vervolgens terecht bij Hakim Ziyech, die van dichtbij mocht schieten. Kenneth Vermeer kreeg een hand tegen de bal, maar kon niet voorkomen dat het leer langzaam over de doellijn rolde. De 2-0 viel enkele minuten later: David Neres spleet de defensie open met een strakke pass op Nicolás Tagliafico, die de bal perfect meenam en geen fout maakte in de afronding.

Na een kwartier leek een splijtende pass van Ziyech tussen Marcos Senesi en Eric Botteghin tot de 3-0 te leiden, maar Promes stuitte van dichtbij op Vermeer. Daarna volgde een fase waarin Feyenoord wat meer van de eigen helft kwam. Toornstra kreeg de bal zelfs in het doel, maar vanwege een voorafgaande buitenspelsituatie met Luciano Narsingh werd de treffer niet toegekend. Daarna had Ajax de touwtjes weer strak in de handen. De thuisploeg voerde het tempo én de score op voor de rust. De ontsnapte Neres stiftte de bal koel over de uitgekomen Vermeer, waarna Donny van de Beek de bal plots op het hoofd kreeg na een mislukt schot van Sergiño Dest: 4-0. In de tweede helft haalde Ajax de voet van het gaspedaal. De Amsterdammers maakten weinig aanstalten om de marge verder op te voeren en Feyenoord snakte naar het eindsignaal, dat na 92 minuten kwam.