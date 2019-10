Atalanta maakt gehakt van Udinese; duur puntverlies voor Napoli

Atalanta heeft zondagmiddag uitgehaald tegen Udinese. Voor eigen publiek werd de ploeg uit Udine met liefst 7-1 verslagen. Atalanta speelde lange tijd met een man meer door een rode kaart van Nicholas Opoku. Napoli heeft niet weten te winnen van SPAL. De ploeg van trainer Carlo Anclotti moest genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

Atalanta – Udinese 7-1

De wedstrijd begon nog goed voor de bezoekers, want na een klein kwartier spelen kwam Udinese op voorsprong via Stefano Okaka. De vreugde was van korte duur, want na twintig minuten tekende Josip Ilicic op aangeven van Marten de Roon voor de gelijkmaker. Opoku pakte vervolgens zijn tweede gele kaart waardoor hij na een half uur al kon gaan douchen. Atalanta profiteerde optimaal en ging rusten met een 3-1 voorsprong. Luis Muriel schoot raak vanuit een strafschop en vlak voor de thee tekende Ilicic voor zijn tweede van de middag.

Na rust liep Atalanta verder weg van Udinese. Na 48 minuten spelen maakte Muriel zijn tweede van de middag en moest Udinese vrezen voor een vernedering. Mario Pasalic zorgde even later voor de 5-1, waarna Muriel een kwartier voor tijd vanaf elf meter voor zijn derde treffer van de middag tekende. Invaller en debutant Amad Traoré bepaalde de eindstand op 7-1. Door de overwinning klimt Atalanta naar de derde plaats op de ranglijst en heeft het drie punten minder dan koploper Juventus.

SPAL – Napoli 1-1

Napoli ging voortvarend van start op bezoek bij de Italiaanse laagvlieger. Arek Milik zorgde na negen minuten spelen voor de openingstreffer. Vanaf ongeveer twintig meter van het doel kon de Poolse spits vrij uithalen. Met een droge schuiver verschalkte hij doelman Etrit Berisha. Het antwoord van de thuisploeg liet niet lang op zich wachten. Het was Jasmin Kurtic die voor de gelijkmaker zorgde. Zijn doelpunt bleek genoeg voor een punt, want in het restant van de wedstrijd slaagde Napoli er niet in om te scoren.