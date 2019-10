Ook cruciale rol voor VAR in uitzege FC Utrecht op Sparta Rotterdam

FC Utrecht heeft zondagmiddag met 1-2 gewonnen van Sparta Rotterdam en net als bij het duel tussen SC Heerenveen en FC Groningen drukte de VAR een belangrijke stempel op de einduitslag. In de eerste helft mochten de bezoekers een strafschop overnemen nadat Sparta-doelman Ariel Harush te vroeg van zijn lijn kwam bij de gestopte inzet van Jean-Christophe Bahebeck. Adam Maher was in de herkansing wel trefzeker. Sparta kwam deze klap in de tweede helft niet meer te boven.

De debuterende Arush kende een uitermate slechte start van het duel op Het Kasteel, want de sluitpost haalde Bahebeck onderuit in het strafschopgebied. Scheidsrechter Sander van der Eijk kende geen genade en legde de bal op de stip. Bahebeck nam zijn verantwoording en bracht Utrecht al in de zevende minuut op voorsprong. Sparta rechtte echter de rug en kwam via een fraaie kopbal van Ragnar Ache op gelijke hoogte. De 1.92 m lange doelman Maarten Paes had geen antwoord op het geplaatste balletje van de Sparta-aanvaller.

Utrecht herstelde de voorsprong in de slotfase van de eerste helft, al was daar wel de hulp van de VAR voor nodig. Een vrije trap van Maher kwam op ongelukkige wijze op de hand van Mohamed Rayhi. Van der Eijk checkte het voorval op advies van de VAR op het televisiescherm naast het veld en gaf een strafschop aan de Domstedelingen. Trainer John van den Brom, die stiekem meekeek met de arbiter, kreeg tot zijn verbazing een gele kaart van de vierde official. Bahebeck faalde met zijn inzet, maar de Utrecht-aanvaller had geluk dat Harush te ver naar voren stond. Maher nam de herkansing voor zijn rekening, met als resultaat dat Utrecht met een 1-2 voorsprong ging rusten.

In de tweede helft ging Sparta op zoek naar de gelijkmaker, maar grote kansen bleven uit voor de formatie van trainer Henk Fraser. Ache, eerder wel trefzeker met een kopbal, was nu minder succesvol, terwijl ook Jurgen Mattheij een kopkans in rook zag opgaan. Utrecht, waar Bart Ramselaar een kwartier voor tijd werd afgelost door Patrick Joosten, leunde op de verdediging en loerde op de counter. Mark van der Maarel en Sander van de Streek slaagden er echter niet in om in kansrijke positie voor de derde Utrechtse treffer te zorgen. De ingevallen Lars Veldwijk schoot nog in het zijnet, maar Sparta wist een nederlaag niet af te wenden, ook niet toen Van de Streek hands leek te maken in het strafschopgebied. Van der Eijk weigerde echter om naar de penaltystip te wijzen, ondanks hevige protesten van de Sparta-spelers. Het elftal van Van den Brom stijgt naar de vijfde plaats in de Eredivisie, terwijl de Rotterdammers op de tiende plek blijven steken.