‘Ik zei toen tegen Wijnaldum als antwoord: ’Wie heeft er dan nu gelijk?‘’

Jürgen Klopp kent Georginio Wijnaldum als een beheerste voetballer, maar de manager van Liverpool kent ook de andere kant van de Nederlandse middenvelder. Klopp brengt de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona van afgelopen seizoen in herinnering, toen Wijnaldum op de bank begon. De international van Oranje hekelde de beslissing van de Duitser en nam sportieve revanche door als invaller tweemaal te scoren in het door Liverpool met 4-0 gewonnen duel.

"Ik zei toen tegen Gini: ‘Je hebt twee keer gescoord!’ Waarop hij zei: ‘Dat klopt, maar dat is omdat je mij vanavond niet hebt laten starten’. Toen zei ik weer tegen hem als antwoord: ‘Wie heeft er dan nu gelijk?’, wordt Klopp geciteerd door onder meer de Daily Mirror op een persmoment voorafgaand aan de thuiswedstrijd van koploper Liverpool tegen Tottenham Hotspur van zondagmiddag.

Klopp weet uit ervaring dat Wijnaldum niet een speler is die gelijk met zijn vuist op tafel slaat als iets hem niet zint. "Hij is niet iemand die dan op mijn deur klopt, maar net als elk ander mens laat hij zich wel gelden. Dat is vrij normaal. Je karakter vormt je als mens, al kan dat soms een struikelblok vormen. Ik heb geen problemen met spelers die om uitleg vragen, maar het moet niet te vaak gebeuren. Het gaat om de informatie die ik over een speler heb. Als die informatie klopt, dan hoop ik dat ze bepaalde keuzes accepteren en er geen persoonlijk iets van maken."

Wijnaldum kan doorgaans rekenen op een basisplaats op het middenveld van Liverpool en Klopp noemt hem zelfs de 'perfecte middenvelder'. "Qua kwaliteiten honderd procent. Hij is echt allround. Neem die kopbal tegen Barcelona. Georginio is niet de grootste, maar wel sterk in de lucht. Zijn sprongkracht en timing zijn ook dik in orde. Dat alles bij elkaar maakt hem zo’n goede speler. Zo moet het ook zijn." Klopp weet dat Wijnaldum niet altijd met complimenten wordt overladen. "Maar het is niet mijn schuld dat hij soms van de radar verdwijnt, daar heb ik ook geen invloed op. Ik stel die radar ook niet in!"