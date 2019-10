Verbazing tijdens PSV - AZ in studio van FOX: ‘Ongelooflijk dat je dit doet'

AZ is hard op weg om PSV een gevoelige tik uit te delen. In de eerste helft van het onderlinge competitieduel kwamen de Eindhovenaren met tien man te staan, na een rode kaart voor Ryan Thomas. Vervolgens verzekerde AZ zich via dubbelslag van Myron Boadu van een 0-2 voorsprong bij rust. In de pauze gaat het bij FOX Sports onder meer over de rode prent van Thomas.

Thomas kwam vorig jaar over van PEC Zwolle, maar kwam door een zware knieblessure niet in actie in zijn eerste seizoen bij PSV. Deze maand debuteerde hij pas als invaller. Zijn basisdebuut liep zondag uit op een nachtmerrie: na twintig minuten ging hij hard door op de enkel van Fredrik Midtsjö en kreeg hij een rode kaart, nadat Pol van Boekel de videobeelden bekeek; in eerste instantie had de scheidsrechter geel uitgedeeld.

"Ongelooflijk, dat je dit doet als je al zo lang geblesseerd bent geweest", luidt de reactie van Arnold Bruggink in de studio. "Dat het te veel gebeurt bij PSV op dit moment, is duidelijk." Hij doelt daarmee op het feit dat PSV al drie rode kaarten incasseerde in de laatste twee duels. Vorige week moesten Jorrit Hendrix en Nick Viergever van het veld tegen FC Utrecht (3-0 nederlaag). Zodoende heeft PSV in de laatste twee optredens evenveel rode kaarten geïncasseerd als in de 171 Eredivisie-wedstrijden die daaraan voorafgingen.

"Zou het ook angst kunnen zijn?", vraagt Mario Been zich af. "Hij is er natuurlijk zelf een tijdje uit geweest en misschien doet hij dit als een stukje bescherming voor hemzelf. Maar dat het een terechte rode kaart is, is duidelijk." AZ slaagde er dankzij Boadu in om optimaal te profiteren van het numerieke overwicht. Na een scherpe pass van Calvin Stengs stond Boadu plots voor Zoet. Denzel Dumfries slaagde er niet in om hem van de bal te zetten en de spits van AZ trof doel in de korte hoek: 0-1. In de blessuretijd sloeg Boadu zelfs voor de tweede keer toe, na voorbereidend werk van Owen Wijndal.

Been is met name onder de indruk van het eerste doelpunt. "De aanname is gewoon weergaloos. Hij zet zijn rechterbeen tussen hem en Dumfries in, waardoor je nog een strafschop krijgt als je wordt getackeld. Super. Ik vind de flair bij AZ heel mooi om te zien." Kenneth Pérez noemt Boadu 'een heel speciale spits'. De jeugdinternational was dit seizoen goed voor zes doelpunten in tien optredens in de Eredivisie. Met zijn 18 jaar en 286 dagen werd hij de jongste speler ooit van AZ die een dubbelslag produceerde in een uitduel in de Eredivisie.