Stam haalt Berghuis terug naar middenveld en start met Narsingh

Trainer Jaap Stam heeft verschillende wijzigingen doorgevoerd in de opstelling van Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen Ajax van zondag. In de verdediging keren Rick Karsdorp, Eric Botteghin en Ridgeciano Haps terug. Botteghin vervangt de geblesseerde Edgar Ié, terwijl Marcos Senesi wederom een basisplaats heeft bij de Rotterdammers. In de aanval is er de langverwachte basisplaats van de weer fitte Nicolai Jörgensen, terwijl Steven Berghuis op het middenveld start.

Luis Sinisterra, die donderdag tegen Young Boys ook mocht starten, behoudt zijn plaats in de voorhoede van Feyenoord. Sam Larsson is echter gepasseerd door Stam, die verder ook een basisplaats heeft ingeruimd voor Luciano Narsingh. Feyenoord begint als nummer elf aan de clash met Ajax, dat nu al een voorsprong van twaalf punten heeft op de rivaal uit Rotterdam.

Opstelling Feyenoord: Vermeer; Karsdorp, Botteghin, Senesi, Haps; Toornstra, Berghuis, Fer; Narsingh, Jörgensen, Sinisterra.