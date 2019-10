Verbijstering op Twitter om strafschop bij Heerenveen - Groningen

Het duel tussen sc Heerenveen en FC Groningen leek zondag een 0-0 ruststand op te leveren, maar vlak voor de onderbreking kreeg de thuisploeg een penalty van scheidsrechter Allard Lindhout. Deyovaisio Zeefuik raakte met zijn hand de bal, wat na overleg met de VAR resulteerde in een strafschop, benut door Hicham Faik. De beslissing van de arbitrage om een penalty toe te kennen aan Heerenveen zorgt voor veel discussie op Twitter.

Mario van der Ende, voormalig topscheidsrechter, zag dat Zeefuik niets van de beslissing begreep. "Het ongeloof op het gezicht van Zeefuik en bij FC Groningen is begrijpelijk. Hij wordt in een duel uit evenwicht gebracht en raakt dan de bal met zijn hand. Scheidsrechter en VAR zonder enig voetbalgevoel", zo laat de voormalig arbiter weten op Twitter.

Dit moet je maar een keer bekijken, zie je direct dat er geen opzet in het spel is. https://t.co/U1ETyfsWOL — Arnold Bruggink (@Brug17) October 27, 2019

Voetbalcommentator Mark van Rijswijk zag ook geen opzet bij Zeefuik. "Volgens mij volledig uit balans (gebracht, red.). Ik vind de discussie hierover prima. In mijn ogen echt geen penalty, maar dat sommigen (voorlopig een minderheid) het wel een penalty vinden: prima. Alleen: daarvoor is de VAR dus niet bedoeld. Dit is hoe dan ook op geen enkele wijze een overduidelijke fout van de arbitrage", sluit hij af.

"Dit was best een moeilijk beslissing voor de VAR/scheidsrechter, maar dit is nou typisch zo'n geval wat je niet tien keer in de herhaling moet bekijken, dan lijkt het hands", stelt oud-verdediger Kees Kwakman. "Op volle snelheid kan Zeefuik hier niks aan doen, is uit balans en raakt de bal per ongeluk. Te zwaar gestraft", oordeelt de analist op Twitter.