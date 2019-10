Flinke kritiek bij FOX op ‘volleyballer’: ‘Het zit in zijn hoofd, kwalijk'

Feyenoord gaat zondag op bezoek bij Ajax in de hoop met een goed resultaat terug te keren naar Rotterdam. Weinig mensen verwachten dat de ploeg van Jaap Stam de nul gaat houden in de Johan Cruijff ArenA vanwege de verdediging van Feyenoord. John de Wolf erkent dat zijn voormalig werkgever defensieve problemen kent en wijst naar onder anderen Edgar Ié.

De huurling veroorzaakte afgelopen donderdag in de Europa League tegen Young Boys (2-0 verlies) een strafschop door de bal met zijn hand te toucheren. Eerder ging Ié ook al in de fout tegen Rangers FC (1-0 verlies), weet De Wolf. "Het is niet nieuw dat hij dit doet. Het zit in zijn hoofd, dat vind ik kwalijk", zegt de oud-verdediger bij Goedemorgen Eredivisie bij FOX Sports.

Ajax - Feyenoord: History in Goals

"Als je twee keer dezelfde situatie hebt waarbij je twee keer met je hand naar de bal gaat, vind ik dat kwalijk. Ik kan niet begrijpen dat een verdediger met de hand naar de bal toegaat, als een volleyballer", aldus De Wolf, die Ié niet meteen wil afschrijven. "Ik zou ermee aan de slag gaan en veertig of vijftig voorzetten per dag oefenen. Dat kan je er heel snel uithalen bij hem."

Hans Kraay junior vindt dat Stam afgelopen donderdag meteen moest ingrijpen. "Al was het na acht, tien of twaalf minuten: ik had hem er gelijk uit gehaald. Je mag een duel verliezen, je mag een keer de fout ingaan. Maar je bereid je als Feyenoord drie dagen voor en dan gaat er iemand zo met zijn hand naar de bal?! Kom er maar gelijk af!", besluit de analist.