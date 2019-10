Ajax-talent moet geduld hebben: ‘Een Frenkie de Jong is hij nog niet’

Ajax zag afgelopen zomer Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne naar het buitenland vertrekken. Als vervangers werden onder meer Édson Alvarez, Lisandro Martínez en Razvan Marin naar de Johan Cruijff ArenA gehaald. Ronald de Boer snapt wel waarom Ajax niet altijd het niveau van afgelopen seizoen haalt, want de aankopen hebben volgens de oud-speler nog niet het echte Ajax-DNA. Daarnaast bespreekt De Boer samen met Hans Kraay jr. de ontwikkeling van Ryan Gravenberch, een van de uitblinkers bij Jong Ajax.

"Die vervang je niet zomaar, die zijn opgegroeid in het Ajax-systeem", zegt de analist zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports over de bij Ajax vertrokken spelers. "Álvarez, Martínez en misschien ook Marin hebben dat DNA nog niet helemaal. Of ze dat ooit pakken, dat weet je niet. Je kunt dus nog niet verwachten dat het zo swingend is als afgelopen jaar bij Ajax." Desondanks staat Ajax bovenaan in de Eredivisie en heeft het reeds zes punten verzameld in de groepsfase van de Champions League.

De Boer gaat verder in op het spel van Álvarez en Martínez op het middenveld van Ajax, dat er afgelopen seizoen heel anders uitzag. "Het zijn heel andere types. Soms snap ik de keuzes wel, zoals in een topwedstrijd tegen Chelsea. Maar je mist soms wat creativiteit op het middenveld. Iemand die weg durft te draaien, zoals Mateo Kovacic, Jorginho en Mason Mount dat bij Chelsea wel doen. Dat mis ik weleens. Donny van de Beek is daar juist bij gebaat. Hij loopt voor anderen maar gaat ook de diepte in. De balans is dan soms een beetje weg."

Kraay jr. vindt dat Álvarez als centrale verdediger hoort te spelen. "Hij heeft niet het ritme van een middenvelder. Voordat hij gedraaid is, dat duurt zo verschrikkelijk lang." De verslaggever schuift Ryan Gravenberch naar voren als optie voor het Ajax-middenveld, al moeten dingen niet overhaast worden. "Ik sprak Sjaak Swart op de training van Ajax en die zei: ‘We moeten niet denken dat hij gelijk de pannen van het dak speelt. Laat Gravenberch maar eens twintig minuten meedoen, of een keer drie kwartier’. Een Frenkie de Jong is hij nog niet."

De Boer geeft ook zijn mening over Gravenberch, die hij onlangs uitstekend zag invallen in de wedstrijd van Ajax tegen Fortuna Sittard. "Je kunt niet zien wat er op de trainingen gebeurt, want nu krijgt Siem de Jong vaak de invalbeurt. Je zou denken met het oog op de toekomst: Laat Gravenberch dan minuutjes maken, want dat zal in de toekomst wel onze speler worden. Je moet hem wel hongerig houden. Natuurlijk is hij nog heel jong (zeventien jaar, red.) en eerstejaars A-junior", aldus De Boer, die hoge verwachtingen heeft van Gravenberch. "Ik denk dat het Nederlandse voetbal weer een talent rijker is, een speler die in potentie Europese top is."