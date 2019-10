Huntelaar: ‘Je ziet het bij hem, hij is er bijna obsessief mee bezig’

Klaas-Jan Huntelaar strijdt zondag met Ajax tegen Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA. De spits speelt nog altijd een belangrijke rol bij de Amsterdammers, ook al heeft de 76-voudig international de leeftijd van 36 jaar aangetikt. Huntelaar stelt dat het simpelweg hard werken is om op deze leeftijd nog fit te kunnen zijn.

"Daar kan je aan werken. Als je er elke dag aan werkt, blijf je fitter dan wanneer je er niet aan werkt", zegt Huntelaar in gesprek met de NOS. De veteraan heeft in zijn lange carrière met veel topspelers de kleedkamer gedeeld, onder wie Cristiano Ronaldo. De spits erkent dat de Portugees met zijn arbeidsethos veel indruk maakte bij Real Madrid.

"Je ziet aan hem wel wat je kan doen om topfit te blijven. Hij is iemand die heel erg met voetbal bezig is. Bijna obsessief. Ronaldo doet heel veel krachttraining", stelt Huntelaar, die in Duitsland, bij Schalke 04, ook tegenover een speler stond die eveneens op hoge leeftijd voetbalt: de 41-jarige Claudio Pizarro, tegenwoordig actief bij Werder Bremen.

"Ik denk dat hij voor elke topsporter een voorbeeld is, als je op die leeftijd nog wedstrijden speelt... Met alle respect, hè! Dat is zeker sterk", besluit Huntelaar, die zondag mogelijk zijn twaalfde Klassieker in zijn loopbaan speelt. De confrontatie in Amsterdam tussen de huidige nummers één en elf van de Eredivisie begint om 16.45 uur.

