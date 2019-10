Het lijstje waarmee Huntelaar bij Ten Hag kan aankloppen

Ajax kwam in 2019 al 54 keer tot scoren in thuiswedstrijden in de Eredivisie. Het hoogste aantal voor de Amsterdammers sinds 2008, toen er in Amsterdam 57 Eredivisie-treffers van Ajax te bewonderen waren. Mede door deze doelpuntendrift wist Ajax twaalf van de dertien competitieduels in de Johan Cruijff ArenA dit kalenderjaar winnend af te sluiten; alleen tegen sc Heerenveen moest het Amsterdamse publiek genoegen nemen met een gelijkspel (4-4).

Dusan Tadic was tot dusver het vaakst trefzeker in die periode: zeventien keer. De aanvoerder wordt gevolgd door Klaas-Jan Huntelaar, die in negen thuiswedstrijden waarin hij in totaal 387 minuten in actie kwam liefst negen keer het net wist te vinden. Gemiddeld had de spits dus 43 minuten nodig om tot scoren te komen op eigen veld. Gezien deze cijfers zou het dus helemaal niet gek zijn als Huntelaar ook tegen Feyenoord in de punt van de aanval staat.

Mocht het moyenne in eigen huis van de aanvaller nog niet genoeg zijn om Erik Ten Hag te overtuigen, zou Huntelaar ook altijd nog met onderstaand lijstje aan kunnen kloppen bij zijn trainer.

Meeste Eredivisie-goals namens Ajax tegen Feyenoord

Speler Wedstrijden Doelpunten Sjaak Swart 28 14 Ruud Geels 8 10 Jari Litmanen 8 9 Klaas-Jan Huntelaar 9 8 Marco van Basten 8 7 Johan Cruijff 20 7

In de hele Eredivisie-historie zijn er volgens Opta slechts drie spelers die vaker tot scoren kwamen voor Ajax tegen Feyenoord dan Huntelaar, die acht keer trefzeker was in negen Klassiekers. In dienst van PSV, De Graafschap en sc Heerenveen scoorde Huntelaar overigens nooit tegen de Rotterdammers. Met acht treffers in twaalf ontmoetingen is Feyenoord Huntelaars op vier na favoriete tegenstander in de Eredivisie. Alleen tegen NAC Breda (11), FC Groningen (10), Sparta Rotterdam (9) en Excelsior (9) scoorde hij vaker.