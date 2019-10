Zoekend Feyenoord naar Amsterdam: ‘MVP’ moet kar weer gaan trekken

Feyenoord begint zondagmiddag voor de tiende keer aan de Klassieker vanaf de tiende plaats of lager in de Eredivisie. Alleen in het seizoen 1995/96 (vijftien) en het seizoen 2010/11 (dertien) had Ajax na tien speelronden ook minimaal twaalf punten voorsprong op Feyenoord. Daarbij komt dat Ajax geen van de laatste dertien thuiswedstrijden tegen Feyenoord in de Eredivisie verloor (elf zeges, twee remises) en in zeven van die dertien duels de nul hield.

Het Rotterdamse vertrouwen in een goede afloop zal bij de meeste fans, gezien de historie maar ook zeker gezien de recente resultaten in de competitie, ver te zoeken zijn. Jaap Stams Feyenoord liet in vier van de laatste vijf competitiewedstrijden punten liggen (twee remises, twee nederlagen) en met name het aanvalsspel kan de supporters van de Rotterdammers nog niet bekoren.

Feyenoord verzond dit Eredivisie-seizoen per wedstrijd gemiddeld 32 passes naar het strafschopgebied van de tegenstander, het laagste gemiddelde over een volledig seizoen voor de Rotterdammers dit decennium, zo berekende Opta. Zelfs tijdens het rampseizoen 2010/11, waarin de club als tiende op de ranglijst eindigde, lag dit gemiddelde hoger (34). In de afgelopen drie seizoenen was dit moyenne respectievelijk 44, 35 en 36 per wedstrijd.

Na het kampioensseizoen richtte Steven Berghuis zich op tot absolute aanvalsleider van Feyenoord. Over de vorige twee seizoenen was de buitenspeler de meest waardevolle Eredivisiespeler (30 goals, 24 assists), maar deze Eredivisie-jaargang waren er dertien spelers bij minstens zoveel doelpunten schutter of aangever (zeven: vijf goals, twee assists).

Berghuis noteerde dit Eredivisieseizoen gemiddeld 73 balcontacten per 90 minuten, het laagste gemiddelde in dienst van Feyenoord voor de aanvaller gezien over een heel seizoen. Ter vergelijking: 75 in 2016/17, 78 in 2017/18 en 86 in 2018/19. Juist dit seizoen lijkt Feyenoord afhankelijker van Berghuis dan ooit, dus zaak voor Stam en consorten om de aanvoerder vaker aan het werk te zetten.