Maaskant legt uit: ‘Hij zit al in de bus, zo’n jongen moet ook even rust hebben’

VVV-Venlo kampt met een sportieve dip. Het team van Robert Maaskant verloor zaterdag de Limburgse derby tegen Fortuna Sittard met 4-1 en dat betekende alweer de vijfde nederlaag op rij in competitieverband. Maaskant baarde opzien door Evert Linthorst al binnen 29 minuten te wisselen. Het stond toen al 2-0, door twee rake vrije trappen van Mark Diemers.

Maaskant legde na afloop duidelijk uit waarom hij Linthorst zo vroeg in de wedstrijd naar de kant haalde. “Omdat Evert slecht speelde”, vertelde de trainer van VVV in gesprek met FOX Sports. “Dit is een hele belangrijke wedstrijd voor ons, daar moeten we allemaal megascherp aan beginnen. Evert zat echt niet in de wedstrijd en zat niet in de uitvoering op zijn normale niveau.”

“Daarom hebben we hem eraf gehaald. Lullig, maar hij is een uitstekende prof die zijn kop weer omhoog zal krijgen”, benadrukte Maaskant vier dagen voor het bekerduel met Groene Ster. “Ik heb hem nog niet gesproken, maar wel een hand gegeven. Hij zit al in de bus, zo’n jongen moet ook even rust hebben. Het kan goed zijn dat hij woensdag weer speelt.”

Het was Johnatan Opoku die Linthorst verving. “Evert doet zijn best en dit kan eens gebeuren”, gaf de aanvaller, die de 3-1 maakte, aan. “Het is grotere spelers ook wel eens overkomen. Als Evert in goeden doen is, is hij een hele belangrijke speler voor ons.” VVV hield op 14 september voor het laatst punten over aan een wedstrijd: een 2-1 overwinning in eigen huis tegen FC Groningen.