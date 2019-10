Tagliafico kijkt eerste Klassieker terug: ‘Voelde als een stadion in Argentinië’

Uitgerekend in de Klassieker tegen Feyenoord maakte Nicolás Tagliafico op 21 januari 2018 zijn officiële debuut voor Ajax. In de wedstrijd van het jaar leverde de Argentijn direct zijn visitekaartje af. Bijna twee jaar later, met weer een thuisduel met Feyenoord voor de boeg, kijkt de Argentijn in een speciale setting de hoogtepunten van zijn debuutwedstrijd terug.