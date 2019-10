Grot reageert op ruzie met verbannen Bazoer: ‘Voor mij is het klaar’

De crisis rond de geschorste Riechedly Bazoer bij Vitesse is nog lang niet bezworen. De middenvelder werd afgelopen week uit de selectie gezet na een ruzie met Jay-Roy Grot, miste daardoor het competitieduel met ADO Den Haag en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij in het midweekse bekerduel met De Graafschap weer bij de selectie zal zitten.

Grot legde na de thuiswedstrijd tegen ADO (0-2 nederlaag) uit wat er donderdag gebeurde. “Ik vroeg hem om de bal en hij reageerde”, lichtte Grot toe in gesprek met FOX Sports toe. “Dat liep uit de hand. Het begon zoals het wel vaker gebeurt op een training, maar nu liep het uit de hand. Vooral in woorden. Ik heb het zelf niet echt gehoord omdat ik ook in emotie zat, maar ik las het via de media.”

“Dat hij me in de kleedkamer nog wel zou zien. Dat klopt.” Op dat moment waren er al veel ploeggenoten bovenop gedoken om Bazoer bij Grot weg te houden, zo verzekert Omroep Gelderland. “Ik heb ook niks van hem gehoord. Iedereen gaat ermee om zoals hij dat wil. Ik heb verder geen problemen met hem. We zijn teamgenoten en we hebben het altijd goed gehad. Dit is een incidentje”, stelt Grot.

“Er is niks aan de hand, voor mij is het klaar. Maar de groep is wel duidelijk geweest dat dit niet kan. Ik zie wel wat er gebeurt.” Ook trainer Leonid Slutsky kreeg nog de volle laag toen Bazoer al op weg was richting de kleedkamers. “Het is een ingewikkelde en complexe situatie”, vertelde de trainer aan de regionale omroep. “We hebben ook met de mensen rondom Bazoer te maken. Nee, ik weet niet wat en wanneer er iets gaat gebeuren. Maar we wachten op zijn stap.” Of Vitesse excuses wil horen van de middenvelder is onduidelijk.