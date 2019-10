Álvaro Morata completeert fantastische week; Jan Oblak gaat viraal

Atlético Madrid overnacht als gedeeld koploper van LaLiga. De ploeg van trainer Diego Simeone boekte zaterdagavond een degelijke overwinning op Athletic Club, dankzij goals van Saúl Ñiguez en Álvaro Morata: 2-0. Laatstgenoemde maakte afgelopen week de winnende treffer in het Champions League-duel met Bayer Leverkusen. Atlético heeft nu evenveel punten als Barcelona, negentien, maar één wedstrijd meer gespeeld.

Atlético ging met een minimale voorsprong de rust in, ook al waren de bezoekers uit Bilbao in de eerste 45 minuten ietwat beter. Jan Oblak voorkwam met twee sublieme reddingen dat de Basken tot scoren kwamen. Na iets meer dan een minuut speeltijd keerde de doelman van los Colchoneros op magistrale wijze een kopbal van Iñigo Martinez uit een corner en na ruim een half uur spelen keerde hij ook een ziedend schot van Raúl Garcia.

De ploeg van Simeone verzilverde tussendoor het eerste écht gevaarlijke moment: na goed voorbereidend werk van Ángel Correa schoot Saúl Ñiguez de bal achter Unai Simon. In het eerste kwartier na rust was het vooral Morata die Atlético op sleeptouw probeerde te nemen, al eindigde een inzet van Iker Muniain in het zijnet van Oblak.

Morata verdubbelde na ruim een uur spelen de voordelige marge. Na een pass van Koke vanaf rechts werkte de vrijstaande aanvaller in de doelmond de bal binnen: 2-0. Athletic had geen antwoord meer op de dubbele voorsprong van de Madrilenen en moest de nederlaag accepteren. De Basken staat momenteel tiende in LaLiga.