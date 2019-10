Uitblinkende Mauro Júnior gidst Heracles Almelo naar simpele overwinning

Heracles Almelo heeft zaterdagavond eenvoudig gewonnen van PEC Zwolle (4-0). De Almeloërs waren vrijwel de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, al had PEC bij een 1-0 achterstand zelf ook voldoende kansen. PSV-huurling Mauro Júnior was met zijn dribbels en steekpasses een plaag voor de verdediging van de Blauwvingers en nam zelf het derde doelpunt voor zijn rekening.

Nadat Iliass Bel Hassani in de openingsfase een goede kans liet liggen, opende Heracles aan de andere kant de score. PEC-verdediger Daryl Lachman kopte de bal zomaar voor de voeten van Lennart Czyborra, die in één keer prachtig uithaalde: 1-0. Grote kansen bleven in het vervolg van de eerste helft uit, al was Heracles nog het dichtst bij. Mauro Júnior zag een schot vrij eenvoudig gekeerd worden door doelman Xavier Mous, terwijl Cyriel Dessers een voorzet van Navajo Bakboord verkeerd raakte.

Direct na rust werd PEC voor het eerst gevaarlijk. Kenneth Paal stuitte eerst op Janis Blaswich en kreeg de bal terug voor een rebound van dichtbij, maar nam te veel tijd en werd op het laatste moment van de bal gezet. Direct daarna stond Dessers aan de andere kant oog in oog met Mous, die knap redde. De rebound belandde bij Orestis Kiomourtzoglou die de bal in een leeg doel leek te schuiven, maar Yuta Nakayama stak daar op het laatste moment een stokje voor.

In de 65ste minuut sloeg Heracles alsnog toe. Een vlotlopende aanval eindigde via de uitblinkende Mauro en spits Dessers bij Silvester van de Water, die de bal tegen de touwen schoot: 2-0. In de tachtigste minuut maakte de thuisploeg er ook nog 3-0 van. Invaller Joey Konings raakte na een individuele actie de paal, waarna Mauro de bal voor de voeten kreeg en simpel kon binnen tikken. Konings tekende in de blessuretijd met buitenkant links voor 4-0.