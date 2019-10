Vitesse schrijft verbannen Bazoer niet af: ‘Ik hoop dat hij hulp krijgt’

Vitesse ging zaterdagavond verrassenderwijs onderuit tegen ADO Den Haag (0-2). Na afloop was opnieuw Riechedly Bazoer, die deze week uit de selectie werd gezet bij Vitesse na ruzie met ploeggenoot Jay-Roy Grot, onderwerp van gesprek. Aanvoerder Bryan Linssen vindt dat de middenvelder hulp nodig heeft, maar hoopt tegelijkertijd op zijn terugkeer in de GelreDome.

Bazoer kreeg het op de training aan de stok met Grot en schold ook zijn trainer Leonid Slutsky de huid vol. "Wat ik hoop is dat hij hulp krijgt en dat hij daarna echt het gezicht de goede kant op heeft staan", reageert Linssen bij FOX Sports. "En dat hij dan weer hier komt schitteren op het veld, want het is echt een genot om met hem samen te voetballen. Ik hoop dat hij hulp krijgt zodat hem dit niet meer overkomt en ook voor zijn verdere carrière. Hij pas 23 en hij heeft nog een hele mooie toekomst. Of hij nog mag terug komen? Ja, zeker. De deur gaat nooit dicht, zeker niet."

Arnold Bruggink, die als analist aanwezig was in de studio, verwacht dat Bazoer binnenkort terugkeert bij Vitesse. "Ik denk dat hij weer in genade wordt aangenomen, na vanavond", aldus de oud-voetballer. "Of dat terecht is? Dat ligt eraan hoe hij er zelf in staat. We weten niet goed genoeg hoe hij zich gedragen heeft. Er schijnen al meer incidenten, ook binnen Vitesse, gebeurd te zijn. Dan zul je hem wel echt een spiegel voor moeten houden en is hulp inderdaad wel geboden."

Bruggink doelt daarmee op hulp van een mental coach. "Dat zou voor hem goed zijn. Ik hoop eigenlijk dat hij dat al wel eerder gedaan heeft. Dat lijkt me wel zinvol. Als je 23 bent en je bent al een aantal keer in die situatie geweest, dan geloof ik er enorm in dat dat je kan helpen. Maar als je heel vaak de schuld bij de ander legt, wat ook vaak gebeurt als je jong bent, dan heb je wel een probleem. Dus ik hoop dat hij dat zelf ook inziet."