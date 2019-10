Aanvoerder Depay steelt de show met solodoelpunt en publiekswissel

Met Memphis Depay als aanvoerder heeft Olympique Lyon zaterdagavond drie broodnodige punten bijgeschreven in de Ligue 1. Op eigen veld won het geplaagde elftal van trainer Rudi Garcia met 2-0 van Metz. Depay opende met een prachtige solotreffer de score en was vervolgens ook betrokken bij de 2-0 van Moussa Dembélé. Het betekende voor Lyon de eerste zege in de Ligue 1 sinds 16 september, toen Sylvinho nog de scepter zwaaide bij les Gones. Lyon heeft de zeventiende plaats op de ranglijst voorlopig achter zich gelaten en staat nu in de middenmoot.

Met zijn aanvoerderschap werd Depay belangrijker dan ooit gemaakt voor Lyon en de Oranje-international ging zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg. Depay was vanaf het eerste fluitsignaal de gevaarlijkste man aan de kant van Lyon en bracht zijn ploeg na een klein halfuur voetballen bijna hoogstpersoonlijk aan de leiding. De aanvaller pikte de bal op ongeveer veertig meter van het doel op en ging vervolgens aan de wandel met het leder. Depay passeerde diverse tegenstanders, alvorens hij doelman Alexandre Oukidja met een laag en krachtig schot verschalkte in de verre hoek: 1-0.

Depay had een vrije rol voorin, in de rug van de als centrumspits spelende Moussa Dembélé. Kort na zijn prachtige solotreffer was Depay opnieuw goud waard voor Lyon, ditmaal door een strafschop te forceren. Hij zocht in de zestien opzichtig contact met verdediger Manuel Frédéric Cabit, waarna scheidsrechter Johan Hamel een strafschop toekende aan Lyon. Die werd op overtuigende wijze benut door Dembélé, die er zo voor zorgde dat de ploeg van Garcia met een riante voorsprong aan de thee kon.

Kort na de onderbreking was voormalig NAC Breda-spits Thierry Ambrose namens Metz dicht bij de aansluitingstreffer, maar hij stuitte op doelman Anthony Lopes, die afgelopen woensdag tijdens het Champions League-duel men Benfica (2-1 nederlaag) nog de aanvoerdersband droeg bij Lyon. Aan de overzijde werd een acrobatische inzet van Dembélé gekeerd door Oukidja, terwijl ook Lucas Tousart en Houssem Aouar de keeper van Metz op hun pad vonden. Depay ondernam in de slotfase ook nog enkele doelpogingen, maar de uitblinker moest uiteindelijk genoegen nemen met één treffer. Wél kreeg hij in de laatste minuut van de officiële speeltijd nog een publiekswissel van Garcia. Kenny Tete ontbrak overigens in de wedstrijdselectie van Lyon.