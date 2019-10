‘Bazoer-loos’ Vitesse komt bliksemstart van ADO Den Haag niet te boven

ADO Den Haag heeft zaterdagavond verrassend een einde gemaakt aan zijn serie van nederlagen. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk had vijf keer op rij verloren, maar wist op bezoek bij Vitesse eindelijk weer eens te winnen. Al na zes minuten stonden de Hagenaars met 0-2 voor; een stand die ADO tot het einde van het duel wist vast te houden.

Vitesse trad voor het eerst aan zonder Bazoer, die na een opstootje op de training met Jay-Roy Grot uit de selectie werd gezet. ADO kwam in de GelreDome flitsend uit de startblokken. Lex Immers zag in de tweede minuut doelman Remko Pasveer van dichtbij redding brengen op zijn halve omhaal, maar in de rebound liep Crysencio Summerville moeiteloos de 0-1 binnen. Vier minuten later maakte Immers er met een prachtig geplaatst schot in de kruising 0-2 van.

ADO beperkte zich vanaf dat moment voornamelijk tot verdedigen. Na een kwartier was Vitesse dicht bij de aansluitingstreffer, maar ADO-verdediger Shaquille Pinas kon de inzet van Tim Matavz na een halve redding van zijn doelman Luuk Koopmans van de lijn halen. Een harde knal van Vitesse-spits Nouha Dicko ketste in de 37ste minuut af op de lat, waardoor de Arnhemmers met een ruime achterstand de kleedkamers opzochten bij rust.

Vitesse zocht ook in de tweede helft de aanval, maar ADO kreeg de eerste goede mogelijkheid. Hooi werd door John Goossens in vrije positie aangespeeld, maar de aanvaller trapte half langs de bal en verprutste daarmee de megakans. Vitesse wisselde daarna aanvallend en leek te scoren, maar Matavz werd teruggefloten wegens buitenspel. Vitesse-middenvelder Navarone Foor zag een poging uit kansrijke positie daarna voorlangs gaan, terwijl invaller Thomas Buitink in de blessuretijd op Koopmans stuitte.