Garry Rodrigues scoort prachtig en heeft koppositie in zicht met Fenerbahçe

Fenerbahçe lijkt de weg naar boven gevonden te hebben in de Turkse Süper Lig. De grootmacht uit Istanbul kwam vorige week met een nipte overwinning op Denizlispor (1-2) uit de interlandonderbreking en wist die zege zaterdagavond een uitstekend vervolg te geven tegen Konyaspor: 5-1. Garry Rodrigues nam de openingstreffer voor zijn rekening en leverde later nog een assist. Het elftal van trainer Ersun Yanal is door de driepunter opgeklommen naar een tweede plaats in de Süper Lig en heeft nog maar één punt minder dan koploper Alanyaspor, dat eerder op de dag in blessuretijd twee punten uit handen gaf tegen Gazisehir Gaziantep (1-1).

Fenerbahçe had wat goed te maken voor eigen publiek, nadat de laatste thuiswedstrijd begin deze maand verloren ging tegen Antalyaspor (0-1). Het begin van de ploeg mocht er wezen, want na veertien minuten voetballen stond er al een 2-0 tussenstand op het scorebord. Rodrigues opende na elf minuten de score met een fraaie uithaal van afstand en kort erna tekende verdediger Mathias Jörgensen van dichtbij de 2-0.

De bezoekers uit Konya hadden weinig in de melk te brokkelen, maar wisten amper twee minuten na het doelpunt van Jörgensen wel plots de aansluitingstreffer op het scorebord te brengen. Nejc Skubic bracht de bal vanaf de rechterflank in de zestien van Fenerbahçe, waarna Serdar Aziz het leder ongelukkig in eigen doel werkte. Toch wist de thuisploeg zijn voordelige marge van twee nog in de eerste helft in ere te herstellen: na een assist van Rodrigues schoot Ozan Tufan vanbuiten de zestien laag binnen.

In de tweede helft wist Konyaspor de schade lang te beperken, maar via doelpunten van Luiz Gustavo en Vedat Muriqi wist Fenerbahçe de score in het laatste kwartier alsnog verder op te voeren. Luiz Gustavo scoorde met een van richting veranderd schot, terwijl Muriqi het slotakkoord verzorgde met een fraaie vuurpijl van ruim twintig meter. Ferdi Kadioglu zat overigens niet bij de wedstrijdselectie van Fenerbahçe.