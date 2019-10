Peter Bosz wacht nog langer op zege mede door goal Davy Klaassen

De krachtmeting tussen Bayer Leverkusen en Werder Bremen is zaterdagavond in een gelijkspel geëindigd. In de BayArena stond na dik negentig minuten een 2-2 gelijkspel op het scorebord. Het was vooral het bezoek dat zich daar gelukkig mee mocht prijzen, daar het team van Peter Bosz meer aanspraak mocht maken op een driepunter. Bayer wacht nu al vijf duels op rij in alle competities op een zege, terwijl Werder in de Bundesliga nu al vier opeenvolgende remises heeft geboekt.

Ongelukkige momenten aan beide kanten zorgden voor een tussenstand van 1-1 toen het rustsignaal in de BayArena klonk. Na vier minuten spelen liep het team van trainer Florian Kohfeldt reeds achter de feiten aan. Het was Ömer Toprak die een scherpe, en door Lucas Alario verlengde, corner van Kerem Demirbay achter zijn eigen doelman werkte: 1-0. Vijf minuten voor rust ontdeed Milot Rashica zich eenvoudig van Julian Baumgartlinger en belandde zijn schot via Aleksander Dragovic achter Lukas Hradecky.

Het team van Bosz was duidelijk met offensievere intenties aan het duel begonnen, maar het meeste gevaar ontstond vooral bij hoekschoppen. Qua veldspel kon Bayer niet imponeren, al was de voorsprong lange tijd verdiend. De gelijkmaker van Rashica viel op een moment dat Werder alle schroom van zich had afgegooid. Drie minuten na de onderbreking viel zelfs de 1-2. Na goed voorbereidend werk van Josh Sargent schoot Klaassen direct op doel en zijn, licht door Lars Bender aangeraakte, schot was niet te stoppen voor Hradecky.

De uitstekend spelende Karim Bellarabi had een groot aandeel in de gelijkmaker na nog geen uur spelen. Na een goede actie aan de rechterkant zette hij voor en schoot Alario de bal in de rechterhoek: 2-2. Bayer wilde meer, zocht met man en macht naar de 3-2 en dacht twintig minuten voor tijd loon naar werken te krijgen. Een treffer van Alario werd echter na ingrijpen van de VAR wegens hands van Nadiem Amiri ongeldig verklaard. In de extra tijd maakte Amiri overigens hands in zijn eigen strafschopgebied, maar de VAR zag er geen penalty in.