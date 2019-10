Gok met leider Stefan de Vrij pakt verkeerd uit voor Internazionale

Internazionale heeft zaterdagavond naast de koppositie in de Serie A gegrepen. I Nerazzurri konden Juventus, dat eerder op de dag punten morste bij Lecce (1-1), van de eerste plaats stoten met een zege op Parma, maar kwamen voor eigen publiek uiteindelijk niet verder dan een gelijkspel: 2-2. Antonio Conte spaarde Stafan de Vrij en dat kwam Inter uiteindelijk duur te staan: zonder de Nederlandse centrumverdediger oogden de Milanezen achterin bij vlagen zeer kwetsbaar.

Conte voerde bij Inter in totaal twee wijzigingen door ten opzichte van het Champions League-duel van afgelopen woensdag met Borussia Dortmund (2-0 zege): behalve De Vrij kreeg ook Kwadwo Asamoah rust. De Milanese formatie begon niet overtuigend aan de wedstrijd, maar kon halverwege de eerste helft met wat geluk wel de openingstreffer vieren. Antonio Candreva vuurde op doel na een afgeslagen hoekschop, waarna de inzet van de vleugelspeler via een verdediger van Parma in het doel belandde: 1-0.

Inter had het als gezegd echter niet gemakkelijk met Parma en moest toezien hoe de bezoekers de wedstrijd nog in de eerste helft volledig kantelden. Yann Karamoh nivelleerde de score met een fraai schot van afstand en na precies een halfuur voetballen bracht Yao Gerivnho de 1-2 op het scorebord, na fraai voorbereidend werk van Karamoh. Inter kreeg in de slotfase van de eerste helft nog een mogelijkheid via de in bloedvorm verkerende Lautaro Martínez, maar de Argentijnse aanvaller kopte na voorbereidend werk van Candreva naast.

Candreva maakte een bedrijvige indruk en stond aan het begin van de tweede helft aan de basis van de 2-2. Hij werd op rechts gevonden door Marcelo Brozovic, waarna een voorzet volgde op Romelu Lukaku, die van dichtbij scoorde. Het doelpunt van de Belgische spits werd in eerste instantie afgekeurd doordat Candreva buitenspel zou hebben gestaan, maar na raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR) kon Inter alsnog juichen. De Vrij mocht vervolgens in de 66ste minuut alsnog zijn opwachting maken bij Inter, dat in de slotfase nadrukkelijk zocht naar een winnende treffer, maar uiteindelijk toch genoegen moest nemen met een remise.