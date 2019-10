Depay vanavond belangrijker dan ooit gemaakt bij Lyon met nieuwe rol

Memphis Depay leidt Olympique Lyon zaterdagavond tijdens de thuiswedstrijd tegen Metz voor het eerst als aanvoerder het veld op. De international van het Nederlands elftal is door nieuwbakken trainer Rudi Garcia voorlopig aangewezen als nieuwe captain van het ploeterende Lyon.

De beslissing van Garcia om Depay de aanvoerdersband om de arm te schuiven geeft aan dat de oefenmeester de aanvaller hoog heeft zitten. Dat wil echter nog niet zeggen dat de Nederlandse aanvaller ook definitief de nieuwe aanvoerder van Lyon is: in de twee voorgaande wedstrijden onder Garcia droegen doelman Anthony Lopes en verdediger Marcelo de aanvoerdersband nog.

Marcelo begint vanavond tegen Metz op de reservebank, maar Lopes is wel gewoon vanaf het begin van de partij. De Portugese doelman blunderde midweeks opzichtig in de Champions League-wedstrijd tegen Benfica (2-1) en heeft de aanvoerdersband nu moeten afstaan aan Depay. Laatstgenoemde vormde tegen Benfica een van de weinige lichtpuntjes bij Lyon en nam ook het enige Franse doelpunt voor zijn rekening. Lyon staat momenteel met slechts tien punten uit tien wedstrijden zeventiende in Frankrijk en kan de punten tegen Metz dan ook goed gebruiken.

Opstelling Olympique Lyon: Lopes; Dubois, Denayer, Andersen, Koné; Tousart, Thiago Mendes, Reine-Adélaïde, Aouar; Memphis Depay, Dembélé