Guardiola: ‘Een topvoetballer, ik ben blij dat hij voor Aston Villa speelt'

Manchester City won zaterdag in de Premier League met 3-0 van Aston Villa, maar toch vond Josep Guardiola het nodig om na afloop de noodklok te luiden. De oefenmeester was niet tevreden over de eerste helft van the Citizens en overdreef nogal in zijn bewoordingen. “Als we spelen zoals in de tweede helft, dan zullen we blij zijn aan het eind van het seizoen. Als we spelen zoals in de eerste helft, zullen we onder de rode streep staan en ver verwijderd zijn van de bovenste plaatsen."

In de eerste helft kwamen Manchester City en Aston Villa niet tot scoren, waarna de regerend landskampioen na rust driemaal de trekker overhaalde. “We hadden negentig minuten moeten voetballen, maar we speelden slechts een helft voetbal. De enige voetballer die gedreven was als we de bal hadden, was Raheem Sterling”, verwees hij naar de aanvaller, die twintig seconden na rust de 1-0 maakte. “In de tweede helft imiteerden wij hem.”

Collega Dean Smith was eveneens te spreken over Sterling. “Sterling is, naar mij mening, momenteel niet te stoppen. Hij is zo ontzettend in vorm. Hij kan niet alleen zomaar uit je rug lopen, maar hij is ook op volle snelheid niet te kloppen.” Van alle Premier League-spelers heeft Sterling in alle competities de meeste doelpunten gemaakt: dertien in veertien duels.

Guardiola kreeg ook de vraag wat zijn mening over Jack Grealish van Aston Villa is. “Hij is een ongelooflijke, ongelooflijke voetballer. Een topvoetballer. Ik ben blij dat hij voor Aston Villa speelt", verzekerde de Spanjaard. "Hij had de mogelijkheid om naar een andere club te gaan, maar hij koos ervoor om in de Championship te blijven en nu speelt hij met Aston Villa in de Premier League. Ik vind het leuk dat ze gepromoveerd zijn. Hij is een getalenteerde voetballer: snel op de laatste meters, passes, creatief. Een exceptionele speler, maar te duur voor Manchester City.”