Geknoei van Matthijs de Ligt wordt Juventus ditmaal wél fataal

Matthijs de Ligt heeft een zeer vervelende middag achter de rug met Juventus. De international van het Nederlands elftal gaf zaterdag een strafschop weg in de uitwedstrijd tegen laagvlieger Lecce en was er zo medeverantwoordelijk voor dat de Italiaanse titelverdediger twee punten morste: 1-1. Het betekende voor Juventus het eerste averij na zeven overwinningen op rij in alle competities. De ploeg van trainer Maurizio Sarri blijft met 23 punten uit 9 duels voorlopig koploper in de Serie A, maar dreigt zijn koppositie later dit weekeinde wel af te moeten staan aan Internazionale, dat 21 punten uit 8 wedstrijden heeft en later vandaag nog op eigen veld tegen Parma speelt.

Sarri voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van het Champions League-duel van afgelopen dinsdag met Lokomotiv Moskou (2-1 zege). De opvallendste afwezige in de selectie van Juventus was Cristiano Ronaldo: de Portugese vedette kreeg rust met het oog op het drukke programma van de komende weken. De Ligt begon wel gewoon in de basis en hij stond na twee minuten voetballen aan de basis van de eerste grote kans van de wedstrijd. De Oranje-international kopte de bal in de voeten van Lecce-middenvelders Zan Majer, wiens knal vanbuiten de zestien vervolgens gepareerd werd door Wojciech Szczesny.

Juventus kende zo een lastig begin in het Stadio Via del Mare, maar nam de wedstrijd al snel in handen. Emre Can claimde tevergeefs een strafschop na contact met Panagiotis Tachtsidis, terwijl een doelpunt van Gonzalo Higuaín werd afgekeurd vanwege buitenspel. Higuaín maakte sowieso een bedrijvige indruk en was halverwege de eerste helft opnieuw dicht bij een treffer: hij schoot voorlangs na voorbereidend werk van Can. In het restant van het eerste bedrijf schoot Paulo Dybala nog op doelman Gabriel, terwijl Tachtsidis namens Lecce van grote afstand naast schoot.

Juventus wist het verschil niet te maken in de eerste 45 minuten, maar kort na rust volgde alsnog de openingstreffer van la Vecchia Signora. Arbiter Paolo Valeri legde de bal, na tussenkomst van de videoscheidsrechter (VAR), op de strafschopstip vanwege een overtreding van Jacopo Petriccione, waarna het buitenkansje op overtuigende wijze werd benut door Dybala: 0-1. De voorsprong van Juventus hield echter slechts zes minuten stand. De Ligt kreeg de bal, niet voor het eerst dit seizoen, op de hand in het eigen strafschopgebied, waarna ook Lecce een penalty mocht nemen. Marco Mancosu stuurde Szczesny vanaf elf meter naar de verkeerde hoek en bracht de thuisploeg zo weer op gelijke hoogte.

Sarri antwoordde onmiddellijk met het inbrengen van Juan Cuadrado voor de offensief minder aanwezige Danilo. Na ruim een uur leek Federico Bernardeschi Juventus weer op voorsprong te gaan brengen, maar hij schoot na een fraaie pass van Alex Sandro op de paal. Kort erna moest de formatie uit Turijn een nieuwe tegenvaller verwerken, doordat Miralem Pjanic met een blessure moest afhaken. Via Leonardo Bonucci, Dybala en Higuaín kreeg Juventus in de slotfase nog goede kansen op de 1-2, maar zij konden uiteindelijk niet voorkomen dat De Ligt als schlemiel van het veld stapte. De voormalig Ajacied ligt in Italië al enige weken onder vuur vanwege diverse ongelukkige momenten en zal de hete adem van zijn concurrent Merih Demiral meer dan ooit in de nek voelen.